Может ли пенсионер оформить инвалидность и как это сделать

В 2025 году в Украине ликвидировали МСЭК, поэтому инвалидность начали устанавливать по новым правилам. Оформить ее могут граждане Украины, в том числе и пенсионеры.

С чего начать оформление инвалидности

Во время войны и в течение шести месяцев после ее завершения украинцы могут дистанционно оформить инвалидность, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

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Сделать это могут также пенсионеры через экспертную комиссию, независимо от места своего проживания. Шаги для оформления инвалидности:

Обратитесь к врачу, который вас лечит, или к семейному врачу, если у вас уже есть необходимый пакет документов и результаты обследования. Если ваше состояние соответствует критериям направления на оценку, врач в электронной системе сформирует направление на оценку повседневного функционирования лица. Врач оцифровывает все полученные документы. После этого передает их в соответствующую экспертную комиссию, которая выполняет функции МСЭК.

Для направления больше не требуется заключение врачебно-консультативной комиссии, однако понадобятся следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (РНОКПП);

медицинская документация в подтверждение диагноза, документы о ранее установленной инвалидности;

документы, удостоверяющие причины инвалидности (при наличии).

Также нужно будет предоставить адрес электронной почты – свой или доверенного лица. При необходимости вы можете указать почтовый адрес для получения бумажных писем.

Какие группы инвалидности могут предоставить

После оценки экспертная команда определяет одну из групп инвалидности:

Первая группа: Лица в тяжелом состоянии здоровья, которые не могут обслуживать себя самостоятельно и нуждаются в постоянном уходе.

Лица в тяжелом состоянии здоровья, которые не могут обслуживать себя самостоятельно и нуждаются в постоянном уходе. Вторая группа: Люди с тяжелыми постоянными функциональными нарушениями, но способные самостоятельно ухаживать за собой без потребности в постоянном присмотре.

Люди с тяжелыми постоянными функциональными нарушениями, но способные самостоятельно ухаживать за собой без потребности в постоянном присмотре. Третья группа: Лица с умеренными устойчивыми функциональными нарушениями, способны работать, но нуждаются в социальной поддержке и защите.

Рассмотрение дела должны завершить не позднее 30 календарных дней со дня принятия учреждением здравоохранения электронного направления к рассмотрению. Экспертные команды принимают решение в день рассмотрения дела.