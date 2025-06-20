Может ли пенсионер оформить инвалидность и как это сделать
- В Украине пенсионеры могут оформить инвалидность дистанционно, без заключения врачебно-консультативной комиссии, предоставив паспорт, идентификационный код, медицинскую документацию и другие необходимые документы.
- Экспертная команда определяет одну из трех групп инвалидности, и рассмотрение дела должно завершиться в течение 30 дней со дня принятия электронного направления.
В 2025 году в Украине ликвидировали МСЭК, поэтому инвалидность начали устанавливать по новым правилам. Оформить ее могут граждане Украины, в том числе и пенсионеры.
С чего начать оформление инвалидности
Во время войны и в течение шести месяцев после ее завершения украинцы могут дистанционно оформить инвалидность, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.
Смотрите также Какую пенсию будут получать украинцы с инвалидностью в июле
Сделать это могут также пенсионеры через экспертную комиссию, независимо от места своего проживания. Шаги для оформления инвалидности:
- Обратитесь к врачу, который вас лечит, или к семейному врачу, если у вас уже есть необходимый пакет документов и результаты обследования.
- Если ваше состояние соответствует критериям направления на оценку, врач в электронной системе сформирует направление на оценку повседневного функционирования лица.
- Врач оцифровывает все полученные документы. После этого передает их в соответствующую экспертную комиссию, которая выполняет функции МСЭК.
Для направления больше не требуется заключение врачебно-консультативной комиссии, однако понадобятся следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код (РНОКПП);
- медицинская документация в подтверждение диагноза, документы о ранее установленной инвалидности;
- документы, удостоверяющие причины инвалидности (при наличии).
Также нужно будет предоставить адрес электронной почты – свой или доверенного лица. При необходимости вы можете указать почтовый адрес для получения бумажных писем.
Какие группы инвалидности могут предоставить
После оценки экспертная команда определяет одну из групп инвалидности:
- Первая группа: Лица в тяжелом состоянии здоровья, которые не могут обслуживать себя самостоятельно и нуждаются в постоянном уходе.
- Вторая группа: Люди с тяжелыми постоянными функциональными нарушениями, но способные самостоятельно ухаживать за собой без потребности в постоянном присмотре.
- Третья группа: Лица с умеренными устойчивыми функциональными нарушениями, способны работать, но нуждаются в социальной поддержке и защите.
Рассмотрение дела должны завершить не позднее 30 календарных дней со дня принятия учреждением здравоохранения электронного направления к рассмотрению. Экспертные команды принимают решение в день рассмотрения дела.