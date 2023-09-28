Как оформить пенсию: список необходимых документов

Если лицо подаст неправильные документы при оформлении пенсии, ему могут начислить некорректные пенсионные выплаты. В будущем исправить ошибку довольно сложно.

Когда украинцы могут выйти на пенсию

Время выхода на заслуженный отдых зависит от стажа, полученного человеком. К примеру, чтобы уйти на пенсию в 60 лет, нужно проработать минимум 30 лет.

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Если вы хотите выйти на заслуженный отдых в 63, достаточно иметь 20 лет стажа, в 65 – 15 лет. Некоторые пенсионеры могут уйти на пенсию и в 45 лет. Речь идет о специальностях, которые определены как особо опасные для здоровья:

работники сферы образования;

рабочие в области здравоохранения;

артисты;

перевозчики, рабочие локомотивных бригад;

пилоты и другие работники, осуществляющие управление воздушным движением;

механизаторы, а также докеры-механизаторы, работающие на погрузочно-разгрузочных работах в портах.

Как оформить пенсию

Чтобы выйти на пенсию, вам нужно оформить соответствующий статус в ПФУ. Для этого необходимо иметь при себе:

Заполненную трудовую книжку.

Документ об удостоверении личности: паспорт или ID-карта.

Ваш идентификационный номер.

При наличии, свидетельство об особом статусе, например, инвалидность.

Цветные фотографии размером 4×6 сантиметров в количестве 2 штуки.

Справку о месте регистрации или справку переселенца.

Также предварительно нужно открыть социальный (он же пенсионный) счет в банке и предоставить его реквизиты при оформлении. По желанию, вы можете к пакету документов, прикрепить справку о заработной плате за 60 месяцев подряд (до 30 июня 2000 года).

Если у вас есть документы, подтверждающие наличие трудового стажа, начиная с 1 января 2004 года, например военный билет, их также лучше прикрепить. Это сделает расчет пенсии более точным.