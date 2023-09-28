Как оформить пенсию: список необходимых документов
Источник:ПФУ
Если лицо подаст неправильные документы при оформлении пенсии, ему могут начислить некорректные пенсионные выплаты. В будущем исправить ошибку довольно сложно.
Когда украинцы могут выйти на пенсию
Время выхода на заслуженный отдых зависит от стажа, полученного человеком. К примеру, чтобы уйти на пенсию в 60 лет, нужно проработать минимум 30 лет.
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Если вы хотите выйти на заслуженный отдых в 63, достаточно иметь 20 лет стажа, в 65 – 15 лет. Некоторые пенсионеры могут уйти на пенсию и в 45 лет. Речь идет о специальностях, которые определены как особо опасные для здоровья:
- работники сферы образования;
- рабочие в области здравоохранения;
- артисты;
- перевозчики, рабочие локомотивных бригад;
- пилоты и другие работники, осуществляющие управление воздушным движением;
- механизаторы, а также докеры-механизаторы, работающие на погрузочно-разгрузочных работах в портах.
Как оформить пенсию
Чтобы выйти на пенсию, вам нужно оформить соответствующий статус в ПФУ. Для этого необходимо иметь при себе:
- Заполненную трудовую книжку.
- Документ об удостоверении личности: паспорт или ID-карта.
- Ваш идентификационный номер.
- При наличии, свидетельство об особом статусе, например, инвалидность.
- Цветные фотографии размером 4×6 сантиметров в количестве 2 штуки.
- Справку о месте регистрации или справку переселенца.
Также предварительно нужно открыть социальный (он же пенсионный) счет в банке и предоставить его реквизиты при оформлении. По желанию, вы можете к пакету документов, прикрепить справку о заработной плате за 60 месяцев подряд (до 30 июня 2000 года).Заметьте! Если у вас есть документы, подтверждающие наличие трудового стажа, начиная с 1 января 2004 года, например военный билет, их также лучше прикрепить. Это сделает расчет пенсии более точным.