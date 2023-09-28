Коли українці можуть вийти на пенсію

Час виходу на заслужений відпочинок залежить від стажу, який отримала людина. Наприклад, аби піти на пенсію у 60 років, потрібно пропрацювати мінімум 30 років.

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Якщо ви прагнете вийти на заслужений відпочинок у 63, достатньо мати 20 років стажу, у 65 – 15 років. Деякі пенсіонери можуть піти на пенсію і у 45 років. Йдеться про спеціальності, які визначені як особливо небезпечні для здоров'я:

працівники сфери освіти;

робітники у галузі охорони здоров'я;

артисти;

перевізники, робітники локомотивних бригад;

пілоти та інші працівники, які здійснюють управління повітряним рухом;

механізатори, а також докери-механізатори, які працюють на вантажно-розвантажувальних роботах у портах.

Як оформити пенсію

Для того аби вийти на пенсію, вам потрібно оформити відповідний статус у ПФУ. Для цього необхідно мати при собі:

Заповнену трудову книжку.

Документ про освідчення особи: паспорт або ID-картка.

Ваш ідентифікаційний номер.

При наявності, свідоцтво про особливий статус, наприклад інвалідність.

Фотографії кольорові розміром 4×6 сантиметрів у кількості 2 штуки.

Довідку про місце реєстрації або довідку переселенця.

Також попередньо потрібно відкрити соціальний (він же пенсійний) рахунок в банку і надати його реквізити під час оформлення. За бажанням, ви можете до пакета документів, прикріпити довідку про заробітну плату за 60 місяців поспіль (до 30 червня 2000).

Зауважте! Якщо у вас є документи, які підтверджують наявність трудового стажу, починаючи з 1 січня 2004 року, наприклад, військовий квиток, їх також краще прикріпити. Це зробить розрахунок пенсії точнішим.