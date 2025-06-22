Как получать украинскую пенсию, находясь за границей

Украинцы, проживающие за границей, могут оформить пенсионные выплаты и получать их непрерывно. Как правильно подать документы и обеспечить стабильные выплаты, читайте далее.

Как оформить украинскую пенсию будучи за границей

Граждане, которые из-за войны выехали за границу, могут оформить пенсию без возвращения в Украину. Оформление доступно дистанционно при наличии необходимых документов, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Выйти на пенсию до 60 лет могут некоторые категории украинцев

Оформить пенсию можно через портал е-услуг ПФУ, подав заявление онлайн. Для этого нужно войти через квалифицированную электронную подпись (КЭП), согласиться на дистанционное информирование, выбрать тип пенсии, заполнить анкету и добавить скан-копии необходимых документов:

паспорта;

справки с идентификационным кодом;

трудовой книжки или других подтверждений стажа;

а также других документов по необходимости.