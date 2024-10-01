Ограничения на перевод денег: для кого лимит не действует

С 1 октября в Украине введено ограничение на денежные переводы между банковскими карточками. Национальный банк Украины установил месячный лимит в размере 150 тысяч гривен для операций на счетах физических лиц.

Кого не коснется ограничение на переводы

Как сообщает НБУ, речь идет об операциях между карточными счетами обычных граждан. Это так называемые P2P-платежи, которые предусматривают перевод денег с банковской карты одного лица на карту другого через банковские приложения или специализированные сервисы, обеспечивающие быстрый доступ к средствам.

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Впрочем, ограничения на переводы с "карты на карту" не распространяются на:

банковские операции по реквизитам IBAN;

юридических лиц;

переводы между собственными карточными счетами в одном банке;

случаи, когда ежемесячная подтвержденная сумма дохода превышает 150 тысяч гривен.

В НБУ также утверждают, что большинство украинцев не почувствуют нововведений, поскольку 98% банковских переводов не превышают установленные ограничения. Кроме того, эти лимиты не повлияют на деятельность волонтеров.