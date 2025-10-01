"ЛНР" просит помощи у Путина: на что не хватает средств оккупированному региону
- Глава оккупированной Луганской области Леонид Пасечник просит у Путина помощи в кредитовании инвесторов угольной отрасли.
- Причиной такой просьбы является недостаток финансирования.
Глава так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник попросил президента России Владимира Путина помочь в решении важной проблемы. Речь идет о кредитовании инвесторов в угольную промышленность региона.
Что известно о ситуации на оккупированной Луганщине?
В частности это касается Торгового дома "Донские угли" и "Промышленной группы "Родина"" пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское СМИ "РБК".
Из-за недостатка финансирования эти компании не могут запустить инвестпроекты в арендованных угольных шахтах республики и выплачивать заработную плату работникам,
– говорится в сообщении.
Власти республики уже выделили из регионального бюджета более одного миллиарда рублей на возвратные займы. Они пошли на выплаты работникам предприятий.
Однако если эти компании не смогут получить кредитные средства в достаточном объеме, то шахты придется закрывать и консервировать. При таком развитии событий понадобятся субсидии из федерального бюджета в размере 25,6 миллиардов рублей до конца 2028 года.
Обратите внимание! Дело в том, что средств на консервацию в бюджете на оккупированной Луганщине нет.
Что еще известно о ситуации на ВОТ Украины?
Еще весной текущего года российские компании, которые арендовали 15 угольных шахт на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, отказались от разработки девяти из них. Об этом пишет российские медиа Moscow Times.
Причиной была названа нерентабельность месторождений на фоне мировых цен на уголь и высоких затрат,
– объяснили в материале.
Две шахты на территории оккупированной Донецкой области арендовала компания "Импекс-Дон", а еще семь в так называемой "ЛНР" – "Донские угли".
Важно! Тогда компании попытались вернуть шахты оккупационным администрациям для дальнейшей ликвидации, хотя ранее обещали вложить в эти объекты 65 миллиардов рублей.
Что известно об угольной промышленности в России?
Доля убыточных угольных предприятий в России активно растет. Только с января по июль 2025 года она выросла на 65,4%. Кроме того, прибыль компаний сократилась почти вдвое – до 560 миллионов долларов.
Более того, по итогам 2025 года доход российских угольщиков может упасть до минимума с 2020 года. В частности экспорт покажет снижение 4-й год подряд.