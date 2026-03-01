Российские оккупанты наладили схему похищения электроэнергии с оккупированных территорий. Это делается для покрытия собственного дефицита.

Как Россия использует ВОТ Украины?

Это актуально для юга России, в частности у Краснодарского края, передает Центр национального сопротивления.

После включения энергосистемы ВОТ в энергетический контур России приоритет распределения мощностей определяется двумя потребностями:

российской экономики; военной инфраструктуры.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев публично признал, что регион уже несколько лет живет в условиях энергетического дефицита. Вследствие этого заблокированы сотни инвестиционных проектов, стоимость которых достигает триллионов рублей.

В этом же регионе сконцентрировано много вещей, требующих стабильного электропитания:

логистические узлы;

склады боеприпасов;

ремонтные мощности;

пункты управления;

а также системы ПВО и РЭБ.

Зато жителей оккупированных регионов "получают": регулярные перебои с электричеством, остановки или ограничения работы предприятий, а также массовые отключения света для гражданских.

Россия объясняет жителям эти сбои якобы обстрелами инфраструктуры. Но таким образом фактически маскируется приоритетное перераспределение электроэнергии.

Обратите внимание! Он идет в пользу российского юга и военно-промышленных нужд, а не потребностей людей.

Напомним, что в частности на ВОТ повысили коммунальные тарифы. Об этом сообщили в Службе внешней разведки.

Например, в Мариуполе, вырос тариф на водоснабжение – с 21,2 до 41,84 рубля за кубометр. Хотя воду в городе подают лишь на несколько часов раз в два дня, а отдельные районы остаются без водоснабжения неделями.

Также подорожало отопление – примерно на 300%. Цены увеличилась с около 12,5 до более 49 рублей за квадратный метр.

А в Мелитополе местных жителей просто поставили перед фактом подорожания уже после вступления в силу новых расценок.

Заметьте! Россияне называют это "постепенным приведением к экономически обоснованному уровню", но на самом деле перекладывают финансовые проблемы на гражданских.

