Вот для чего России оккупированные территории: как Кремль использует украинские регионы
- Россия похищает электроэнергию с оккупированных украинских территорий для покрытия энергетического дефицита на юге России.
- Оккупированные регионы страдают от перебоев с электричеством и массовых отключений света, тогда как электроэнергия перенаправляется для военных и промышленных нужд России.
Российские оккупанты наладили схему похищения электроэнергии с оккупированных территорий. Это делается для покрытия собственного дефицита.
Как Россия использует ВОТ Украины?
Это актуально для юга России, в частности у Краснодарского края, передает Центр национального сопротивления.
После включения энергосистемы ВОТ в энергетический контур России приоритет распределения мощностей определяется двумя потребностями:
- российской экономики;
- военной инфраструктуры.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев публично признал, что регион уже несколько лет живет в условиях энергетического дефицита. Вследствие этого заблокированы сотни инвестиционных проектов, стоимость которых достигает триллионов рублей.
В этом же регионе сконцентрировано много вещей, требующих стабильного электропитания:
- логистические узлы;
- склады боеприпасов;
- ремонтные мощности;
- пункты управления;
- а также системы ПВО и РЭБ.
Зато жителей оккупированных регионов "получают": регулярные перебои с электричеством, остановки или ограничения работы предприятий, а также массовые отключения света для гражданских.
Россия объясняет жителям эти сбои якобы обстрелами инфраструктуры. Но таким образом фактически маскируется приоритетное перераспределение электроэнергии.
Обратите внимание! Он идет в пользу российского юга и военно-промышленных нужд, а не потребностей людей.
Напомним, что в частности на ВОТ повысили коммунальные тарифы. Об этом сообщили в Службе внешней разведки.
- Например, в Мариуполе, вырос тариф на водоснабжение – с 21,2 до 41,84 рубля за кубометр. Хотя воду в городе подают лишь на несколько часов раз в два дня, а отдельные районы остаются без водоснабжения неделями.
- Также подорожало отопление – примерно на 300%. Цены увеличилась с около 12,5 до более 49 рублей за квадратный метр.
- А в Мелитополе местных жителей просто поставили перед фактом подорожания уже после вступления в силу новых расценок.
Заметьте! Россияне называют это "постепенным приведением к экономически обоснованному уровню", но на самом деле перекладывают финансовые проблемы на гражданских.
Что еще следует знать о событиях на ВОТ?
- Судно Балкер IRTYSH снова вышло из оккупированного Крыма. На его борту – 32 850 тонн похищенной пшеницы, которая загружена в порту Севастополя. Конечной целью назначения судна является порт Джибути.
- В то же время Россия интегрирует порт в оккупированном в Мариуполе в свою экономическую систему. Город россияне используют как трофей и расходный материал.