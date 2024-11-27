Вырастут ли тарифы на газ в Украине после прекращения контракта с "Газпромом"

В этом году заканчивается контракт между Украиной и Россией о транспортировке российского газа через украинскую газотранспортную систему. Это может повлиять на размер тарифов для населения.

Почему может вырасти тариф на газ в 2025 году

В комментарии 24 Каналу эксперт Андрей Урста отметил, что тариф на газ формируется по совокупности многих факторов. В частности, с учетом цены самого сырья и стоимости транспортировки.

Обратите внимание "Газпром" уже подготовился к прекращению транзита газа через Украину, – Reuters

Андрей Урста Генеральный менеджер в сфере развития рынков DiXi Group Также важным показателем является объем транспортировки газа, на который эти расходы будут распределяться. Если будет привлечено больше иностранных пользователей системы – например, для услуг шорт-холла ("короткого" транзита) и доставки газа для хранения в хранилищах, – за счет этого можно будет компенсировать часть потерь в доходах.

В 2020 году Украина получила 80% совокупного дохода Оператора ГТС через транзит газа. Соответственно, когда контракт закончится, будет потеряна весомая часть поступлений а это, в свою очередь, может заставить НКРЭКУ скорректировать тариф на транспортировку. Таким образом, увеличится давление на внутреннего потребителя.

Тариф придется повышать – это однозначно. На сколько – будет зависеть от того, какой объем транзита будет с нового года и будет ли он вообще,

– уточняет Урста.

На сколько может вырасти тариф на газ

Бывший глава Оператора ГТС Сергей Макогон уточнил, что для бытовых потребителей тариф не претерпит изменений. Стоимость кубометра для населения сейчас – 7,96 гривны. Этот тариф уже учитывает расходы на транспортировку, передает Liga.net.

Макогон отмечает, что тариф на транспортировку не будет значительно расти даже несмотря на отсутствие транзита.

Сергей Макогон Экс-руководитель ТОА "Оператор ГТС Украины" Сейчас транспортировка газа во внутренней системе стоит примерно 0,2 гривны за кубический метр. По моим расчетам, в случае нулевого транзита эта цифра вырастет не более чем до 0,6 гривны за куб.

Обратите внимание! По подсчетам Макогона, общая стоимость поставок газа вырастет максимум на 3%. По мнению эксперта, это увеличение не является критическим.