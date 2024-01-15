ООН запросила дополнительную финансовую помощь для Украины

ООН и ее партнеры в понедельник обратились к донорам с совместной просьбой выделить 4,2 миллиарда долларов для поддержки пострадавших от войны украинских общин в 2024 году, а также украинских беженцев. Офис ООН сообщил, что более 14,6 миллионов человек, или 40% населения Украины, нуждаются в гуманитарной помощи.

Помощь общинам

Глава гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс отметил, что сотни тысяч детей живут в общинах на передовой войне, они напуганы, травмированы и лишены основных потребностей.

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Этот факт сам по себе должен заставить нас делать все возможное для предоставления большей гуманитарной помощи Украине.

— отмечает Гриффитс.

По данным ООН более 3,3 миллионов нуждающихся людей живут в общинах на передовой на востоке и юго-западе страны, включая территории, оккупированные Россией, к которым доступ "значительно усложнен".

Помощь беженцам

В рамках обращения ООН просит выделить 3,1 миллиарда долларов для оказания гуманитарной помощи 8,5 миллионам людей в большой потребности в 2024 году. Кроме того, управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев ищет 1,1 миллиарда долларов для поддержки 2,3 миллиона украинских беженцев и их принимающих общин.

Страны-хозяева продолжают оказывать защиту и включать их в общество, но многие уязвимые беженцы все еще нуждаются в помощи. Они не должны ощущать давление на возвращение, поскольку они не могут обеспечить себе существование в эмиграции, – сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

В ООН отмечают, что российское вторжение, начатое в феврале 2022 года, заставило более 6,3 миллиона человек уехать за границу. Четыре миллиона человек, включая почти миллион детей, остаются перемещенными в пределах страны, по данным ООН.