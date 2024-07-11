Найти работу и жилье: ООН запускает новую информационную платформу для переселенцев

УВКБ ООН запустило новую платформу под названием "Украина –это Дом" для поддержки украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц. На платформе будет размещена актуальная информация о возможностях трудоустройства, обучения и предпринимательства.

Что предлагает новая платформа

Платформа предоставляет исчерпывающую информацию о пребывании украинцев за границей _COPY их возвращении в Украину, а также программы поддержки по вопросам жилья о пребывании украинцев за рубежом, их возвращение в Украину, а также программы поддержки по вопросам жилья, трудоустройства и других видов помощи.

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На платформе будет размещена актуальная информация о возможностях трудоустройства, обучения и предпринимательства.

Об этом министр экономики Юлия Свириденко заявила во время встречи с представителем УВКБ ООН в Украине Каролиной Биллинг.

Юлия Свириденко Министр экономики Украины Цель правительства – создать условия для трудоустройства и создания собственных бизнесов украинцами, возможности приобрести собственное жилье на доступных условиях, внедрение инструментов для обучения и переквалификации. Мы благодарны нашим партнерам из Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине за создание ресурса, на котором украинцы в разных странах смогут получить актуальную информацию об экономических возможностях в Украине.

На платформе также можно найти ссылки на правительственные программы, инструменты от партнеров и частного сектора, которые помогают в приобретении жилья, трудоустройстве и других видах помощи.