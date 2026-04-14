Реквизиты для оплаты газа изменились: что делать, чтобы средства не "зависли"

Нафтогаз уже подготовил электронные счета за газ, потребленный в марте. Клиенты могут их просмотреть и оплатить онлайн, однако перед этим им советуют проверить реквизиты.

Как быстро оплатить газ?

Для того, чтобы просмотреть электронную платежку за март, клиентам достаточно сделать несколько кликов, отмечают в компании.

Сейчас Нафтогаз предлагает две онлайн-возможности:

приложение Куб;

и личный кабинет на сайте.

В компании советуют не медлить с платежками, чтобы не накапливать долги, избежать пени за несвоевременную платежку и возможных проблем с поставками топлива.

Оплатить потребление газа до марта необходимо до 25 апреля.

Причем ждать бумажных платежек больше не нужно. Цифровые содержат всю необходимую информацию, а приходят клиенту раньше.

Не ждите бумажные квитанции, переходите на цифровые в наших онлайн-сервисах. Так оплата становится более удобной и требует меньше усилий,

– добавили в Нафтогазе.

Заметьте! Ранее потребители могли получить 1% скидки, если оплатят счет за газ онлайн до 15 числа. Однако начиная с 1 февраля 2026 года эту скидку не предоставляют. Оплата осуществляется по полному тарифу.

Как изменились реквизиты для оплаты за газ?

В то же время стоит помнить, что весной 2026 года Нафтогаз изменил реквизиты для оплаты за потребленный газ.

Обновленные реквизиты выглядят так:

Получатель – ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";

ЕГРПОУ – 40121452;

Рахунок – UA723204780000026006000255925;

Банк – АБ "УКРГАЗБАНК";

МФО – 320478.

Обновленные реквизиты также можно найти в бумажных счетах за март 2026 года.

Чтобы деньги не "зависли" из-за неправильных реквизитов, потребителям необходимо:

перед оплатой за газ проверить реквизиты;

в банковских приложениях создать новый шаблон.

Также Нафтогаз советует обязательно указывать в назначении платежа номер своего лицевого счета, чтобы быть уверенным, что платеж поступит по назначению.

Если вы уже оплатили счет по старым реквизитам – не волнуйтесь, средства будут зачислены. Однако следующие платежи просим осуществлять уже на новый счет,

– добавили в компании.

Важно! В Нафтогазе уточнили, что в большинстве банков и их мобильных приложениях реквизиты для оплаты потребленного газа уже обновлены.

