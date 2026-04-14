Как быстро оплатить газ?
Для того, чтобы просмотреть электронную платежку за март, клиентам достаточно сделать несколько кликов, отмечают в компании.
Сейчас Нафтогаз предлагает две онлайн-возможности:
- приложение Куб;
- и личный кабинет на сайте.
В компании советуют не медлить с платежками, чтобы не накапливать долги, избежать пени за несвоевременную платежку и возможных проблем с поставками топлива.
Оплатить потребление газа до марта необходимо до 25 апреля.
Причем ждать бумажных платежек больше не нужно. Цифровые содержат всю необходимую информацию, а приходят клиенту раньше.
Не ждите бумажные квитанции, переходите на цифровые в наших онлайн-сервисах. Так оплата становится более удобной и требует меньше усилий,
– добавили в Нафтогазе.
Заметьте! Ранее потребители могли получить 1% скидки, если оплатят счет за газ онлайн до 15 числа. Однако начиная с 1 февраля 2026 года эту скидку не предоставляют. Оплата осуществляется по полному тарифу.
Как изменились реквизиты для оплаты за газ?
В то же время стоит помнить, что весной 2026 года Нафтогаз изменил реквизиты для оплаты за потребленный газ.
Обновленные реквизиты выглядят так:
- Получатель – ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";
- ЕГРПОУ – 40121452;
- Рахунок – UA723204780000026006000255925;
- Банк – АБ "УКРГАЗБАНК";
- МФО – 320478.
Обновленные реквизиты также можно найти в бумажных счетах за март 2026 года.
Чтобы деньги не "зависли" из-за неправильных реквизитов, потребителям необходимо:
- перед оплатой за газ проверить реквизиты;
- в банковских приложениях создать новый шаблон.
Также Нафтогаз советует обязательно указывать в назначении платежа номер своего лицевого счета, чтобы быть уверенным, что платеж поступит по назначению.
Если вы уже оплатили счет по старым реквизитам – не волнуйтесь, средства будут зачислены. Однако следующие платежи просим осуществлять уже на новый счет,
– добавили в компании.
Важно! В Нафтогазе уточнили, что в большинстве банков и их мобильных приложениях реквизиты для оплаты потребленного газа уже обновлены.
Что нужно знать о передаче показаний за газ?
Передавать показания газового счетчика нужно ежемесячно с 1 по 5 число. Это позволяет сформировать точные начисления в платежках в соответствии с фактическим потреблением газа и его распределения.
В то же время изменились сервисы для представления показаний. Чат-бот GASUA больше не используется – теперь передать данные, оплатить услуги и управлять счетами можно через приложение "Куб".
В то же время в апреле тариф на газ остается без изменений – 7,96 гривны за кубометр. Такая цена будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года.