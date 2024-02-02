Украинцы начали чаще рассчитываться банковскими карточками

В течение года 2023 года украинцы делали все больше безналичных платежей с помощью банковских карт и гаджетов через сеть ПриватБанка. За это время украинцы совершили почти 3 миллиарда покупок на сумму 780 миллиардов гривен.

Как выросли расчеты картами

Руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко сообщил, что количество безналичных покупок в 2023 году выросло на 40% по сравнению с 2022 годом, когда сумма составила 550 миллиардов гривен.

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По словам Макаренко, украинский бизнес активно расширяет сеть приема безналичных платежей, и сейчас более 182 тысяч торговцев принимают карты через терминалы ПриватБанка, что на 38% больше, чем год назад.

За что платили украинцы

! Всего в сети имеется более 288 тысяч терминалов ПриватБанка, что на 30% больше, чем в 2022 году.

В 2023 году больше всего безналичных расходов украинцы осуществляли на покупку продуктов питания - более 350 миллиардов гривен. Стоит отметить, что доля расходов на еду в общем объеме безналичных оплат уменьшилась с 48% до 45%.

Также, украинцы тратили деньги с карточек на такие покупки:

лекарства и товары для здоровья — 8,5% от общего объема;

одежды и обуви — 8,1%;

товары для дома — 7,2%;

оплата в заведениях общественного питания — 7%.

В ТОП 10 товаров и услуг, за которые больше всего безналично платили украинцы, также входили:

электроника и бытовая техника — 5% потребительской корзины;

топливо — 4,2%;

расходы на транспорт — 1,5%;

отдых — 1,4%;

аксессуары — 1,2%.

! Ежедневно через сеть POS-терминалов ПриватБанка владельцы банковских карт совершают около 8 миллионов покупок.





За что украинцы платят карточками. Инфографика: ПриватБанк