Правила оплаты за коммуналку: в правительстве рассматривают новый законопроект

В Украине могут измениться правила относительно коммунальных услуг. По состоянию на сейчас Комитет прорабатывает соответствующий законопроект. Он был предоставлен к обработке 7 апреля.

Что может измениться в отношении коммунальных услуг?

Речь идет о Проекте Закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" по обеспечению справедливого распределения коммунальных услуг".

Авторы проекта отмечают обеспечение справедливого распределения коммунальных услуг. А сейчас часть потребителей оплачивает энергию, которой фактически не получают.

В законопроекте предлагают отменить минимальную долю среднего удельного потребления тепловой энергии. А взамен – установить порядок определения и распределения объема тепловой энергии на отопление помещений с учетом различных категорий.

В частности для помещений будут существовать следующие правила:

если они оборудованы счетчиками, то начисление будут осуществлять по фактическим показаниям;

если нет – плата будет пропорциональна площади жилья.

Если человек имеет индивидуальное отопление, то будет платить только за начисление объема тепловой энергии транзитных трубопроводов.

Важно! Объем тепловой энергии не определяется и не распределяется при отсутствии отопительных приборов.

Также отдельно в законопроекте "поднимается" тема касается горячего водоснабжения. Расходы на обслуживание внутренних систем предлагают включить непосредственно в тариф.

Включение расходов тепловой энергии на обеспечение функционирования внутридомовой системы горячего водоснабжения в состав тарифа на услугу по снабжению горячей воды как комплексной коммунальной услуги без выделения отдельного платежа за тепловую энергию,

– говорится в пояснительной записке.

Напомним! Во вторник, 14 апреля, Владимир Зеленский уже подписал важный закон о коммуналке, который можно увидеть на сайте Верховной Рады. Украинцы не будут платить за услуги, если их жилье разрушено или повреждено.

