Венгерская блокада "не совсем нормальная": Зеленский озвучил сценарии по кредиту

В конце 2025 года европейские лидеры согласовали предоставление Украине займа на 90 миллиардов евро, однако Венгрия заблокировала этот формат. Поэтому альтернатива, которая позволит все же получить эти средства, – это пока "вопрос к ЕС".

Есть ли альтернатива кредиту от ЕС?

Такое мнение озвучил Владимир Зеленский в интервью Le Monde от 24 марта. Президент объяснил риски недофинансирования.

По словам Зеленского, венгерская блокада займа "мягко говоря, не совсем нормальная". Украина рассчитывает, что этот кредит удастся согласовать именно в запланированном формате.

Если этот вариант не сработает, Киев надеется на альтернативу – транши могут быть меньше или поступать медленнее, но, в конце концов, государство ожидает получить всю сумму.

Иначе недофинансированной будет прежде всего украинская армия. Речь идет о производстве дронов – дальнобойных и перехватчиков, а также о ПВО. Президент добавил, что именно оттуда выделяют средства на европейские системы и американские ракеты РАС-3.

Это риск для всех. Это риск для европейской безопасности. Я считаю, что никакого краха не будет и европейцы решат и этот вопрос,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Киев получит деньги "так или иначе".

Тогда же президент Франции Эмануэль Макрон заметил, что искать альтернатив не нужно. "Для меня нет плана Б, потому что план А должен быть выполнен. От этого зависит доверие к Совету", – сказал он.

В то же время США не вмешиваются во "внутренний вопрос ЕС", о чем заявил американский посол Эндрю Пуздер для Politico.

