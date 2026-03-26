Чи є альтернатива кредиту від ЄС?
Таку думку озвучив Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Monde від 24 березня. Президент пояснив ризики недофінансування.
За словами Зеленського, угорська блокада позики "м'яко кажучи, не зовсім нормальна". Україна розраховує, що цей кредит вдасться погодити саме в запланованому форматі.
Якщо цей варіант не спрацює, Київ сподівається на альтернативу – транші можуть бути меншими чи надходити повільніше, але, зрештою, держава очікує отримати всю суму.
Інакше недофінансованою буде насамперед українська армія. Йдеться про виробництво дронів – далекобійних і перехоплювачів, а також про ППО. Президент додав, що саме звідти виділяють кошти на європейські системи та американські ракети РАС-3.
Це ризик для всіх. Це ризик для європейської безпеки. Я вважаю, що ніякого краху не буде і європейці вирішать і це питання,
– наголосив Зеленський.
Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Київ отримає гроші "так чи інакше".
Тоді ж президент Франції Емануель Макрон зауважив, що шукати альтернатив не потрібно. "Для мене немає плану Б, бо план А має бути виконаний. Від цього залежить довіра до Ради", – сказав він.
Водночас США не втручаються у "внутрішнє питання ЄС", про що заявив американський посол Ендрю Пуздер для Politico.
Як можуть вплинути на Орбана?
Нагадаємо, у відповідь на порушення Віктором Орбаном принципу "лояльної співпраці" Брюссель міг "заморозити" кредитний план для Угорщини. Йдеться про приблизно 16 мільярдів євро за оборонною програмою SAFE.
Окрім того, частину важливої європейської дипломатії тепер проводять у дрібніших форматах, аби уникнути участі "не надто лояльних держав-членів".
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус розповів, що через Угорщину постало питання перегляду правил членства в ЄС, а поява пункту про можливість виключення могла б піти на користь блоку.