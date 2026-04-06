Блокада дает трещину: трафик через Ормуз достиг наивысшего уровня, но есть нюанс

Движение танкеров через Ормузский пролив по состоянию на понедельник, 6 апреля, выросло до самого высокого уровня с начала на Ближнем Востоке. Хотя он все еще остается заблокированным, все больше стран заключают с Ираном договоренности о безопасном проходе.

Сколько танкеров уже прошли по заливу?

За выходные через Ормуз прошло 21 судно. Правительства стран, страдающих от дефицита энергоносителей, договорились с Тегераном о выводе своих судов, грузов и экипажей из Персидского залива, пишет Bloomberg.

Тринадцать танкеров из этого общего количества отправились в сторону Аравийского моря.

Больше всего, конечно, проливом движутся иранские суда, но все больше становится иностранных.

В воскресенье танкер с нефтью Ирака смог пройти пролив после того, как Иран разрешил.

Индия договорилась о выводе части своих судов и впервые за много лет закупила сжиженный газ у Ирана. Более того, она уже провела через пролив восемь СПГ-танкеров.

А на прошлой неделе два контейнеровоза, связанные с Китаем, прошли Ормуз.

Также пролив пересекли суда, связанные с Японией.

Кроме того, в конце прошлой недели французский контейнеровоз CMA CGM Kribi пересек Ормузский пролив и стал первым судном, которое прошло этим путем после начала войны на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

Однако увеличение трафика дает козыри в руки Тегерана, говорят аналитики.

Иран реагирует на запросы своих партнеров, одновременно усиливая контроль над Ормузским проливом. Проход все еще зависит от решений Ирана, и ситуация может измениться в любой момент, если конфликт обострится,

– отмечает аналитик компании Kpler Муюй Сюй.

Обратите внимание! Несмотря на рост трафика через Ормуз, нынешние объемы остаются значительно ниже довоенных времен. Ранее через пролив ежедневно проходило около 135 судов.

Разблокируют ли Ормузский пролив?

Напомним, что Ормузский пролив – это узкий коридор, соединяющий Персидский залив с мировыми морскими путями.

По этому коридору до войны страны транспортировали пятую часть всех объемов нефти и газа в мире. Ее фактическая блокада Ираном вызвала напряжение на энергетических рынках и подняла цены на нефть, газ и нефтепродукты.

Президент США Дональд Трамп 4 апреля заявил, что если Иран в течение 48 часов Иран не разблокирует Ормузский пролив, его будет ждать "ад". Он не чурался прибегнуть к нецензурной лексике и пригрозил ударами по гражданской инфраструктуре.

Во вторник в Иране будет день электростанций и день мостов. Ничего подобного еще не было,

– пригрозил Трамп.

Впрочем, Тегеран не поспешил сдаваться. Там заявили, что могут пойти на это лишь при условии, что плата за транзит покроет убытки от войны.

Фото: Почему Ормузский пролив так важен / Инфографика 24 Канала

Какую плату хочет брать Тегеран?