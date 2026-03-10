Иран выдвинул ультиматум: доступ к Ормузскому проливу будет иметь свою цену

Блокада Ормузского пролива Ираном вызывает перебои в мировой торговле, поскольку танкеры не могут безопасно двигаться по этому морскому пути. Теперь Тегеран якобы готов пропускать суда, но не бесплатно.

Какую плату планирует Иран?

По данным источников, Иран планирует ввести пошлины для танкеров и торговых судов в Ормузском заливе, сообщает CNN.

Речь идет не только о танкеры с нефтью или сжиженным газом, а обо всех коммерческих кораблях в Персидском заливе, принадлежащих странам-союзникам США.

Источники отмечают, что Ормузский пролив пока фактически закрыт для судоходства, хотя президент США Дональд Трамп и заявляет, что он открыт. Однако Тегеран якобы уже завершает подгнотовку своих "сборов по безопасности", которые могут изменить ситуацию.

Мы держим в своих руках винт, который регулирует мировую цену на нефть, и США придется долго ждать наших действий по контролю над ценами. Цены на энергоносители стали нестабильными, и мы продолжим борьбу, пока Трамп не признает поражение,

– добавили в Иране.

Важно! В понедельник, 9 сентября, Трамп в интервью CBS News заявил, что Ормузский пролив пока якобы открыт для движения. Однако, по его словам, США размышляют над его захватом.

Какое еще требование выдвигает Тегеран?

В то же время The Guardian пишет, что Иран не ограничится только пошлинами. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что страны, которые вышлют послов Израиля и США со своей территории, смогут беспрепятственно двигаться по Ормузскому проливу.

Такое требование касается любой арабской или европейской страны. По сообщению иранского государственного вещателя IRIB, эти государства будут иметь "полное право и свободу" для транзита через пролив уже со вторника, если разорвут дипломатические отношения как с Израилем, так и с Соединенными Штатами.

Сейчас сотни судов остаются на якоре по обе стороны Ормузского пролива, пока нефтяные и транспортные рынки внимательно следят за любыми сигналами о возможном возобновлении движения через этот узкий коридор,

– добавляет издание.

Заметьте! Ормузский пролив – стратегический маршрут прежде всего для московского экспорта нефти и газа. По подсчетам, этим путем транспортируют примерно пятую часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Какова ситуация в Ормузском проливе?