Ощадбанк аннулирует некоторые карты – кому из пенсионеров следует обратиться в отделения

Ощадбанк планирует аннулировать некоторые свои карты. Это произойдет уже с 30 июня текущего года.

Ощадбанк в июне аннулирует некоторые карты

В частности банк советует обратиться своим клиентам в отделения по этому поводу, пишет 24 Канал со ссылкой на Ощадбанк.

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Так банк аннулирует карты:

срок действия которых истек до 2 февраля 2022 года;

карты, где нет ни копейки на счету;

карты, которыми не осуществлялись какие-либо финансовые операции за последние шесть месяцев;

карты, по которым в течение января - февраля 2025 года было осуществлено хотя бы одну операцию в кассе

банка, банкомате, терминале, торговой сети любого украинского банка.

Украинцы могут уточнить информацию о своих картах карт, обратившись в банк. В частности это можно сделать следующим образом: