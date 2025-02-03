Почему приходят неправильные счета за свет и как это исправить

Получить некорректный счет за потребленную электроэнергию украинцы могут лишь в отдельных случаях. Основной причиной может быть некорректная работа электросчетчика, который фиксирует данные о потребленной электроэнергии.

Как должен работать счетчик

Чтобы избежать ошибок в начислениях, показатели счетчика нужно передавать ежемесячно в установленный срок, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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В ДТЭК отмечают, что электросчетчики, как и любые технические устройства, могут выходить из строя. Это может вызвать некорректный подсчет потребленной электроэнергии и, соответственно, неправильные суммы в счетах.

Счетчик электроэнергии измеряет объем потребленного электричества в киловатт-часах или ампер-часах. На МТХ-счетчиках действуют следующие обозначения:

"1.8.2" – тариф "день".

– тариф "день". "1.8.1" – тариф "ночь".

– тариф "ночь". "1.8.0" – общий объем потребления.

Именно эти данные надо подавать каждый месяц, чтобы не получить завышенные платежки.

Как понять, что счетчик неисправен

Чтобы понять, что счетчик может работать некорректно, обратите внимание на следующие признаки:

Подсчет киловатт-часов остановился.

На дисплее появилась ошибка.

Дата и время отображаются неправильно.

Горят индикаторы.

Обратите внимание! В ДТЭК предупреждают: не пытайтесь самостоятельно чинить счетчик, это может быть опасно. Лучше подать заявку и дождаться мастера.