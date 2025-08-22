В августе российские нефтеперекачивающие станции подверглись ряду ударов, что повлияло на работу нефтепровода "Дружба". Венгрия и Словакия пожаловались ЕС, обвинив Украину в остановке транзита. Украина же посоветовала в ответ отправить жалобы "друзьям в Москве". 24 Канал выяснил, есть ли альтернативные маршруты поставок и повлияет ли на цену топлива и нефти остановка нефтепровода.

Какие последствия может иметь остановка транзита через "Дружбу"

В комментарии 24 Каналу эксперт по рынку энергетики Геннадий Рябцев отметил, что приостановка транзита нефти через "Дружбу" никак не повлияет на Украину.

Что предшествовало Поставки российской нефти в Венгрию через "Дружбу" снова остановились, – Сийярто

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Никоим образом не повлияет, ну уж прям никак. Потому что объемы, которые транспортируются, не влияют даже на баланс нефтепродуктов в Венгрии. Не говоря уже о каком-то там влиянии на цены где-либо.

Обратите внимание! Рябцев также отмечает, что устранение возможных повреждений продлится достаточно недолго. В прошлый раз приостановление было на всего 6 часов.

Если говорить о полной остановке транзита, то ситуация аналогичная. Как говорит Геннадий, это произойдет только, если Украина воспользуется возможностями, предусмотренными соглашением об ассоциации с ЕС. То есть, руководствуясь необходимостью обеспечения национальной безопасности примет решение о расторжении контракта на транзит российской нефти через украинскую территорию.

Тем более, что фактически единственным потребителем нефти из России по этому контракту является венгерская компания MOL. Соответственно, последствия этого решения будут незначительны.

MOL неоднократно говорила, что ее портфель поставок диверсифицирован, то есть она может заменить поставки российского сырья на любое из других источников, имеющихся у нее,

– подчеркивает Рябцев.

Повлияет ли остановка "Дружбы" на цену нефти и топлива

Рябцев подчеркивает, что влияние нефти, которая транспортируется через "Дружбу", на мировой рынок минимальное и, фактически, неощутимое. Соответственно, цены на нефть и топливо от прекращения транзита не изменятся.

В то же время Геннадий подчеркивает влияние этого решения на "Укртранснафту". По его словам эта компания получает значительную прибыль от транзита российской нефти.

Что известно о трубопроводе "Дружба" Трубопровод "Дружба" – один из крупнейших и старейших трубопроводов, который поставляет российскую нефть в Европу. Его протяженность составляет около 5 200 километров.



После военной агрессии России были введены санкции, которые ограничивают поставки российской нефти в вопросах новых контрактов, технологий и оборудования для добычи и транспортировки нефти. Компании, вовлеченные в проекты трубопровода "Дружба", также подпали под санкции, что усложнило их деятельность.

Ветви нефтепровода "Дружба" / инфографика DW

Имеет ли Венгрия и Словакия альтернативные маршруты

Ранее во время разговора с 24 Каналом Елена Лапенко отмечала, что для стран, которые зависят от поставок через нефтепровод "Дружба" есть альтернативные марштуры, однако некоторые из них требуют модернизации и инвестиций.

Трубопровод "Адрия" , соединяющий морской терминал в Хорватии с Венгрией и Словакией, имеет мощность до 10 миллионов тонн в год, и даже был модернизирован в 2015 году.

, соединяющий морской терминал в Хорватии с Венгрией и Словакией, имеет мощность до 10 миллионов тонн в год, и даже был модернизирован в 2015 году. Расширенные мощности одного из ответвлений Трансальпийского трубопровода уже использует Чехия для диверсификации поставок.

уже использует Чехия для диверсификации поставок. Также доступными остаются железнодорожные поставки из портов Гданьска и Ростока, которые могут принимать нефть с Ближнего Востока, США или Норвегии.

Вместе с тем, стоит подчеркнуть, что ЕС стремится избавиться от зависимости от российских ископаемых топлив до 2027 года. Поэтому по мнению Лапенко, функционирования нефтепровода "Дружба" для России может быть не столько экономически выгодно, сколько политически.

Елена Лапенко Генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости, аналитический центр DiXi Group В краткосрочной перспективе (2025 – 2026 годов) трубопровод может продолжать работать для этих двух стран в качестве исключения, но в долгосрочной перспективе (2027 – 2030 годов) его функционирование станет маловероятным из-за сочетания санкций, альтернативных маршрутов и перехода ЕС на возобновляемые источники энергии.

Интересно! Если учесть тенденцию 2023 – 2024 годов, то Венгрия покупает около 4 – 5 миллионов тонн в год, Словакия – около 5 – 6 миллионов тонн. Однако до введения санкций и сокращения импорта, через нефтепровод "Дружба" Россия транспортировала около 60 – 70 миллионов тонн нефти в год в страны ЕС.

Какова ситуация с нефтепроводом "Дружба" сейчас?