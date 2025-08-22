Зупинка нафтопроводу "Дружба": чи подорожчає нафта та бензин і які є альтенативні марштури

У серпні російські нафтоперекачувальній станції зазнали ряду ударів, що вплинуло на роботу нафтопроводу "Дружба". Угорщина та Словаччина поскаржились ЄС, звинувативши Україну у зупинці транзиту. Україна ж порадила у відповідь надіслати скарги "друзям у Москві". 24 Канал зʼясував чи є альтернативні маршрути постачань та чи вплине на ціну пального й нафти зупинка нафтопроводу.

Які наслідки може мати зупинка транзиту через "Дружбу"

У коментарі 24 Каналу експерт з ринку енергетики Геннадій Рябцев зауважив, що призупинка транзиту нафти через "Дружбу" ніяк не вплине на Україну.

Що передувало Постачання російської нафти до Угорщини через "Дружбу" знову зупинилося, – Сіярто

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Жодним чином не вплине, ну аж прям жодним. Тому що обсяги, які транспортуються, не впливають навіть на баланс нафтопродуктів в Угорщині. Не кажучи вже про якийсь там вплив на ціни будь-де.

Зверніть увагу! Рябцев також зауважує, що усунення можливих пошкоджень триватиме достатньо недовго. Минулого разу призупинення було на усього 6 годин.

Якщо говорити про повну зупинку транзиту, то ситуація аналогічна. Як каже Геннадій, це відбудеться лише, якщо Україна скористається можливостями, передбаченими угодою про асоціацію з ЄС. Тобто, керуючись необхідністю забезпечення національної безпеки ухвалить рішення про розірвання контракту на транзит російської нафти через українську територію.

Тим більше, що фактично єдиним споживачем нафти з Росії за цим контрактом є угорська компанія MOL. Відповідно, наслідки цього рішення будуть незначні.

MOL неодноразово казала, що її портфель постачань диверсифікований, тобто вона може замінити постачання російської сировини на будь-яке з інших джерел, наявних у неї,

– підкреслює Рябцев.

Чи вплине зупинка "Дружби" на ціну нафти та пального

Рябцев підкреслює, що вплив нафти, яка транспортується через "Дружбу", на світовий ринок мінімальний і, фактично, невідчутний. Відповідно, ціни на нафту та пальне від припинення транзиту не зміняться.

Водночас Геннадій підкреслює вплив цього рішення на "Укртранснафту". З його слів ця компанія отримує значний прибуток від транзиту російської нафти.

Що відомо про трубопровід "Дружба" Трубопровід "Дружба" – один з найбільших та найстаріших трубопроводів, який постачає російську нафту до Європи. Його протяжність складає близько 5 200 кілометрів.



Після військової агресії Росії були введені санкції, які обмежують постачання російської нафти в питаннях нових контрактів, технологій і обладнання для видобутку та транспортування нафти. Компанії, що залучені до проєктів трубопроводу "Дружба", також підпали під санкції, що ускладнило їх діяльність.

Гілки нафропроводу "Дружба" / інфографіка DW

Чи має Угорщина та Словаччина альтернативні маршрути

Раніше під час розмови з 24 Каналом Олена Лапенко зазначала, що для країн, котрі залежать від постачань через нафтопровід "Дружба" є альтернативні марштури, однак деякі з них потребують модернізації та інвестицій.

Трубопровід "Адрія" , що з’єднує морський термінал у Хорватії з Угорщиною та Словаччиною, має потужність до 10 мільйонів тонн на рік, і навіть був модернізований у 2015 році.

, що з’єднує морський термінал у Хорватії з Угорщиною та Словаччиною, має потужність до 10 мільйонів тонн на рік, і навіть був модернізований у 2015 році. Розширені потужності одного з відгалужень Трансальпійського трубопроводу вже використовує Чехія для диверсифікації постачань.

вже використовує Чехія для диверсифікації постачань. Також доступними залишаються залізничні постачання з портів Гданська і Ростока, що можуть приймати нафту з Близького Сходу, США чи Норвегії.

Разом з тим, варто підкреслити, що ЄС прагне позбутись залежності від російських викопних палив до 2027 року. Тож на думку Лапенко, функціонування нафтопровода "Дружба" для Росії може бути не стільки економічно вигідно, скільки політично.

Олена Лапенко Генеральна менеджерка у сфері безпеки та стійкості, аналітичний центр DiXi Group У короткостроковій перспективі (2025 – 2026 років) трубопровід може продовжувати працювати для цих двох країн в якості винятку, але в довгостроковій перспективі (2027 – 2030 років) його функціонування стане малоймовірним через поєднання санкцій, альтернативних маршрутів і переходу ЄС на відновлювані джерела енергії.

Цікаво! Якщо врахувати тенденцію 2023 – 2024 років, то Угорщина купує близько 4 – 5 мільйонів тонн на рік, Словаччина – близько 5 – 6 мільйонів тонн. Однак до введення санкцій і скорочення імпорту, через нафтопровід "Дружба" Росія транспортувала близько 60 – 70 мільйонів тонн нафти на рік до країн ЄС.

