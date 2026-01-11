За это можно больше не платить: какой налог отменили для пенсионеров

В 2026 году для пенсионеров предусмотрены налоговые послабления, которые могут уменьшить ежемесячные расходы. Речь идет об отдельных платежах, от которых при определенных условиях можно быть освобожденным.

Какой налог могут не платить пенсионеры?

Налоговые льготы по плате за землю для пенсионеров определены статьей 281 Налогового кодекса Украины. Как разъясняет Государственная налоговая служба, право на освобождение от земельного налога имеют пенсионеры по возрасту, пишет 24 Канал.

Закон позволяет не платить налог за земельные участки, если их площадь не превышает установленных предельных норм в зависимости от целевого назначения.

В частности, льгота действует для таких участков:

для ведения личного крестьянского хозяйства – до 2 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных сооружений в городах – до 0,10 гектара;

в поселках городского типа – до 0,15 гектара;

в сельской местности – до 0,25 гектара;

для индивидуального дачного строительства – до 0,10 гектара;

для строительства индивидуального гаража – до 0,01 гектара;

для ведения садоводства – до 0,12 гектара.

Однако льгота предоставляется только на основании документа, подтверждающего статус пенсионера, в частности пенсионного удостоверения, которое подается в налоговый орган.

Справочно: В случае владения несколькими земельными участками одного вида использования, общая площадь которых превышает нормативы, освобождение от налога применяется только к одному из них. За остальные участки налог придется платить в общем порядке.

Кто еще имеет право на освобождение от земельного налога?

Кроме пенсионеров по возрасту, Налоговый кодекс предусматривает льготы для других социально уязвимых категорий граждан. К ним относятся:

лица с инвалидностью I и II групп;

граждане, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет;

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие закона об их социальной защите;

граждане, признанные пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо обратиться в налоговый орган в течение 30 календарных дней с момента приобретения соответствующего права.

Освобождают ли пенсионеров от уплаты коммунальных услуг?