Убытки более миллиона гривен: в Украине преступники хотели присвоить деньги освобожденных из плена
- Полиция в Украине разоблачила преступную организацию, которая обманом завладевала средствами освобожденных из плена военнослужащих, нанеся ущерб на сумму около миллиона гривен.
- Фигуранты были задержаны, им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Украине разоблачили преступную организацию. Она обманом завладевала средствами освобожденных из плена военнослужащих.
Что известно о преступлении?
Сумма ущерба составляет около миллиона гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.
Читайте также На Львовщине неизвестные избили ветерана: что рассказали в полиции
На сайте полиции сообщили, что мошенники получали из неустановленных источников персональные данные бывших военнопленных. Затем они звонили им, представляясь сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов.
Владея информацией о службе потерпевших в ВСУ, их пребывания в плену, мошенники злоупотребляли доверием и уязвимым психологическим состоянием военных,
– рассказали в Нацполиции.
В ходе досудебного расследования установлено: мошенники убеждали потерпевших, что на их счета должны были поступить выплаты, но из-за "технических проблем" средства не были зачислены. Далее преступники выманивали одноразовые коды с SMS, с помощью которых входили в онлайн-банкинг и получали полный контроль над счетами.
Задокументированы случаи, когда военнослужащего убедили отправить банковскую карточку по почте, после чего ее использовали для снятия наличных и приобретения товаров в таких местах:
- ювелирных магазинах;
- торговых сетях электроники;
- продуктовых и алкогольных супермаркетах.
Заметьте! Фигурантами оказались родные братья из Одесской области, которые нигде не работали и тратили незаконно полученные средства на ювелирные изделия, мобильные телефоны, технику и продукты.
Какова сумма ущерба?
Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли мобильные телефоны, банковские карты, около 200 тысяч гривен в разной валюте и золотые украшения, приобретенные за счет военных. Оба брата задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.
От действий злоумышленников пострадали по меньшей мере 10 украинских защитников,
– отметили в полиции.
Следователи полиции сообщили фигурантам о подозрении:
- за создание и участие в преступной организации (часть 1, часть 2 статьи 255 Уголовного кодекса Украины);
- мошенничество, совершенное преступной организацией в крупных размерах (часть 4 статьи 28, часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины).
Важно! Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Что еще раскрыли в украинской полиции?
В Черкасской области разоблачили схему хищения государственного газа. Она нанесла ущерб более 138 миллионов гривен.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Обратите внимание! Ранее о подозрении уже сообщили одному из бывших председателей правления этой компании, действия которого нанесли более 251 миллиона гривен убытков.
О чем предупреждают украинцев?
Жители Украины все чаще получают письма, где им предлагают финансовую помощь. На самом деле эти предложения отправляют мошенники.
Таким образом преступники присылают фишинговые письма. Они хотят заставить украинцев перейти по фишинговой ссылке и ввести данные банковской карты или другую персональную информацию.