Об этом 24 Каналу рассказал начальник отдела оперативных исследований и информационного сопровождения киберполиции в Киеве, майор полиции Владимир Забарный. По его словам, классический фишинг – это различные сообщения в соцсетях, сообщения и письма в электронной почте о "финансовой помощи для украинцев" от международных организаций.

Как обнаружить фишинг?

Как отметил Забарный, мошенники хотят, чтобы человек перешел по фишинговой ссылке и ввел данные своей банковской карты или другую важную информацию. Далее они могут похитить деньги.

Как распознать фишинг? Обычно сообщение идет от незнакомого отправителя. В тексте, как правило, слишком эмоциональный призыв. К примеру, "получайте помощь уже сейчас". Эти сообщения могут содержать ошибки или быть странно сформулированными. Идет ссылка на незнакомые сайты или похожие на официальные названия различных компаний или организаций,

– сказал майор полиции.

Уберечься от таких мошенников возможно. Нужно никогда не переходить по подозрительным ссылкам; не передавать данные своей банковской карты, пароли незнакомым людям.

Если вы по неосторожности ввели данные своей карты, то немедленно обратитесь в банк и заблокируйте ее. И сообщите о мошенничестве. Международные организации не требуют от частных лиц данные их карточек,

– подчеркнул Забарный.

Что известно о мошеннических схемах?