Про це 24 Каналу розповів начальник відділу оперативних досліджень та інформаційного супроводу кіберполіції у Києві, майор поліції Володимир Забарний. За його словами, класичний фішинг – це різні дописи в соцмережах, повідомлення та листи в електронній пошті про "фінансову допомогу для українців" від міжнародних організацій.

Як виявити фішинг?

Як наголосив Забарний, шахраї хочуть, аби людина перейшла за фішинговим посиланням та ввела дані своєї банківської картки або іншу важливу інформацію. Далі вони можуть викрасти гроші.

Як розпізнати фішинг? Зазвичай повідомлення йде від незнайомого відправника. В тексті, як правило, надто емоційний заклик. До прикладу, "отримуйте допомогу вже зараз". Ці повідомлення можуть містити помилки або бути дивно сформульованими. Йде посилання на незнайомі сайти або схожі до офіційних назв різних компаній чи організацій,

– сказав майор поліції.

Вберегтися від таких шахраїв можливо. Потрібно ніколи не переходити за підозрілими посиланнями; не передавати дані своєї банківської картки, паролі незнайомим людям.

Якщо ви з необережності ввели дані своєї картки, то негайно зверніться в банк та заблокуйте її. І повідомте про шахрайство. Міжнародні організації не вимагають від приватних осіб дані їхніх карток,

– підкреслив Забарний.

Що відомо про шахрайські схеми?