Об этом в эфире 24 Канала рассказал начальник отдела оперативных исследований и информационного сопровождения киберполиции в Киеве, майор полиции Владимир Забарный, отметив, что надо сделать несколько простых шагов – от сложных паролей до проверки устройств на аккаунте. Также он объяснил, как действовать, если мошенники уже взломали соцсети.
Смотрите также В Украине заблокировали "Джокера": кто вел скандальный телеграмм-канал и что о нем известно
Инструкция, как защититься от мошенников в соцсетях
По словам начальника отдела оперативных исследований и информационного сопровождения киберполиции в Киеве, взлом страниц в соцсетях является одной из самых распространенных проблем. Злоумышленники воруют доступ к ним, чтобы ввести в заблуждение контакты человека, а также присылать фишинг рассылки с помощью этого аккаунта.
Жертву подталкивают ввести логин и пароль на фальшивых сайтах. Если логин или пароль слабые или повторяющиеся – хакер подбирает варианты.
Как это предотвратить? Используйте уникальные пароли для каждого аккаунта. Включите двухфакторную аутентификацию через приложение, который генерирует коды. Проверяйте сессии и активные устройства в настройках аккаунта и выходите отовсюду при малейшем подозрении,
– подчеркнул он.
Кроме этого, Забарный подчеркнул, что нельзя переходить на подозрительные ссылки и устанавливать приложения из неизвестных источников. Стоит использовать мессенджер паролей – он генерирует и сохраняет надежные пароли.
Что делать, если злоумышленники уже взломали аккаунт?
Он добавил, что если мошенникам все же удалось взломать страницу, надо немедленно попробовать изменить пароль. Если зайти не удается – воспользоваться формой восстановления платформы, где указать о взломе аккаунта. Также стоит сообщить об этом друзьям и родным, чтобы они не попали на фишинговые ссылки от вашего имени.
Если злоумышленники требуют деньги, не платить, а обратиться в службу поддержки платформы и, при необходимости, в полицию.
Какие понять, что мошенники пытаются вас взломать: коротко
- Существуют несколько шагов, позволяющих распознать фишинговое сообщение распознать фишинговое сообщение – приходит от неизвестного подозрительного отправителя, в тексте часто содержится слишком эмоциональный призыв, сообщения могут содержать ошибки или быть сформулированы со странной стилистикой.
- Если человек заходит на фишинговые ссылки, его обычно перебрасывает на веб-ресурс, где просят ввести информацию о банковской карте или CVV-код, срок действия или код с СМС. Так можно понять, что это мошенники, ведь настоящие организации так не делают.
- Злоумышленники также часто используют deepfake-звонки, чтобы подделать голоса. Если к вам звонит якобы работник банка и просит сказать персональные коды или друг, который срочно просит сбросить деньги, – это могут быть именно мошенники.