Про це в етері 24 Каналу розповів начальник відділу оперативних досліджень та інформаційного супроводу кіберполіції у Києві, майор поліції Володимир Забарний, зазначивши, що треба зробити кілька простих кроків – від складних паролів до перевірки пристроїв на акаунті. Також він пояснив, як діяти, якщо шахраї вже зламали соцмережі.

Інструкція, як захиститись від шахраїв у соцмережах

За словами начальника відділу оперативних досліджень та інформаційного супроводу кіберполіції у Києві, злам сторінок у соцмережах є однією з найпоширеніших проблем. Зловмисники крадуть доступ до них, щоб ввести в оману контакти людини, а також надсилати фішинг розсилки за допомогою цього облікового запису.

Жертву підштовхують ввести логін та пароль на фальшивих сайтах. Якщо логін чи пароль слабкі або повторювані – хакер підбирає варіанти.

Як цьому запобігти? Використовуйте унікальні паролі для кожного акаунту. Увімкніть двофакторну автентифікацію через додаток, який генерує коди. Перевіряйте сесії та активні пристрої в налаштуваннях акаунту і виходьте звідусіль при найменшій підозрі,

– наголосив він.

Крім цього, Забарний підкреслив, що не можна переходити на підозрілі посилання та встановлювати додатки з невідомих джерел. Варто використовувати месенджер паролів – він генерує та зберігає надійні паролі.

Що робити, якщо зловмисники вже зламали акаунт?

Він додав, що якщо шахраям все ж вдалось зламати сторінку, треба негайно спробувати змінити пароль. Якщо зайти не вдається – скористатись формою відновлення платформи, де вказати про злам акаунту. Також варто повідомити про це друзів та рідних, щоб вони не потрапили на фішингові посилання від вашого імені.

Якщо зловмисники вимагають гроші, не платити, а звернутись у службу підтримки платформи та, при потребі, до поліції.

Які зрозуміти, що шахраї намагаються вас зламати: коротко