Несмотря на сопротивление двух стран: в ЕС приняли окончательное решение по российскому газу

В понедельник, 26 января, страны Евросоюза окончательно утвердили запрет на импорт российского газа в страны блока до конца 2027 года. Это позволит закрепить его на законодательном уровне.

Что означает решение ЕС?

Закон приняли министры стран ЕС на заседании в Брюсселе, несмотря на то, что Словакия и Венгрия проголосовали против, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Запрет на российский газ специально разработали так, чтобы страны блока могли принять его большинством голосов, чтобы преодолеть сопротивление Венгрии и Словакии. Обе страны до сих пор значительно зависимы от российских энергоносителей, поэтому выступают против бана ЕС.

Договоренности предусматривают два этапа отказа от российского газа:

импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) ЕС остановит до конца 2026 года;

поставки трубопроводного газа из России – до 30 сентября 2027 года.

Впрочем, закон позволяет отсрочить этот срок до 1 ноября 2027, если вдруг возникнут проблемы с наполнением хранилищ газом перед отопительным сезоном.

Эта политика делает юридически обязательным обещание ЕС прекратить зависимость от своего бывшего основного поставщика газа, почти через четыре года после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году,

– отмечает издание.

Важно! До войны в Украине Россия поставляла более 40% газа в Евросоюз. По последним данным ЕС, в 2025 году доля российского импорта сократилась примерно до 13%,

Что говорят в Европарламенте?

Ранее, в декабре 2025 года, Европарламент поддержал регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа. За запрет энергоносителей Москвы проголосовали 500 депутатов, против выступили 120, еще 32 воздержались.

Этот регламент является главным элементом дорожной карты REPowerEU, которая направлена на прекращение зависимости от России после того, как она использовала газ как инструмент давления на европейский энергетический рынок.

В то же время еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен подчеркнул, что Евросоюз не вернется к российским энергоресурсам, даже когда война против Украины завершится.

Даже когда наступит мир, мы больше не будем покупать российский газ. Наше соглашение будет оставаться в силе даже после заключения мира между Россией и Украиной,

– отметил Йоргенсен.

Кто против запрета на российский газ?