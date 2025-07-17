Словакия никогда не откажется от газа из России: что будет с новым пакетом санкций

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал письмо Урсуле фон дер Ляйен, где заявил, что страна никогда не поддержит отказ ЕС от российского газа. По его словам, это нанесет большой вред экономике Словакии.

Почему Словакия не поддержит отказ от газа из России?

Страны ЕС планируют отказаться от российского газа с 1 января 2028 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Фицо в Х.

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Однако, по его словам, Словацкая республика никогда не поддержит инициативу REPowerEU в поставках газа, поскольку это повредит словацким домохозяйствам и экономике, а также еще больше снизит конкурентоспособность всего Европейского Союза.

Мы считаем это предложение санкцией и поэтому естественно связываем его с предложенным 18-м пакетом санкций против России. Поэтому мы ожидаем, что голосование по 18-му пакету может состояться только после того, как будут решены существенные риски, связанные с REPowerEU в сфере поставок газа с 2028 года, – сообщает Фицо в заметке.

Фицо также отметил, что эту инициативу не поддерживают словацкие оппозиционные партии и бизнес. Поэтому Словацкая Республика будет настаивать на отсрочке голосования по 18-му пакету санкций.

Почему ЕС не может принять новые санкции?

На днях ЕС не смог согласовать 18-й пакет санкций против России. Решение не было принято из-за позиции Словакии. Также свои возражения высказала Мальта.

Мальта выразила возражения против предложения Еврокомиссии установить ценовой потолок на экспорт российской энергии на уровне 15 процентов от рыночной цены.

В свою очередь Словакия не поддержит пакет санкций против России, если Европа не будет предоставлять хотя бы минимальные гарантии относительно того как его страна должна справиться с прекращением поставок российского газа.