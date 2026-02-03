Венгрия пошла в суд: в ЕС ответили, отложат ли запрет на российский газ

Евросоюз не собирается отступать от полного запрета на импорт российского газа. Иск Венгрии в Суд ЕС с требованием отменить принятое решение не изменит намерений Брюсселя.

Как ЕС реагирует на иск Венгрии?

Об этом рассказала главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Во исполнение решения ЕС планирует применить регламент REPowerEU. Именно он определяет запрет на поставки российского газа с 2027 года в страны блока.

Мы будем применять законодательство. Об этом важно помнить,

– подчеркнула Пиньо.

Впрочем, Брюссель будет руководствоваться распоряжением Суда ЕС, ведь он возглавляет все процессы по делам, касающихся его.

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии по вопросам энергетики Анны-Кайсы Итконен, сейчас ожидают инструкции, как действовать из-за иска Венгрии и требования отменить REPowerEU.

Именно ему (Суду ЕС – 24 Канал) теперь предстоит определить, какими будут следующие шаги, какой будет график и как они решат продвигать дело дальше,

– объяснила Итконен.

Заметьте! В Еврокомиссии отметили, что будут защищать решение об отказе от российского газа в суде.

Почему Венгрия подала в суд?

Вчера, 2 февраля, Венгрия подала в Суд Евросоюза иск, чтобы обжаловать Регламент REPowerEU с запретом российского газа. Об этом в соцсети написал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Он отметил, что позиция Будапешта основывается на на трех главных аргументах:

По мнению венгерского правительства, запрет на импорт энергоносителей из России можно вводить только через санкции, которые требуют единогласной поддержки всех членов ЕС. Тогда как регламент приняли большинством голосов под видом торговой политики. В договорах ЕС якобы прописано право каждого государства самостоятельно выбирать источники энергии и поставщиков. Безопасность энергоснабжения должна быть гарантирована для всех стран ЕС по принципу энергетической солидарности. А запрет российского импорта, мол, нарушает этот принцип.

Доступными остаются только более дорогие и менее надежные альтернативы. Без российской нефти и газа невозможно гарантировать энергетическую безопасность и сохранить низкие цены на энергоносители для венгерских семей,

– заявил Сийярто.

Важно! Словакия также планирует судиться с ЕС за российский газ. На двоих эти страны импортируют около 18 миллиардов кубометров газа Москвы в год. То есть ориентировочно платят Кремлю около 5 миллиардов евро.

Что известно об отказе ЕС от российского газа?