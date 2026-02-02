Что известно об иске Венгрии?

В частности страна хочет его отменить, о чем сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети "Х".

Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии Сегодня мы подали иск в Суд Европейского Союза, чтобы обжаловать регламент REPowerEU, который запрещает импорт российской энергии, и требовать его отмены.

Он отметил, что дело Венгрии основывается на трех ключевых аргументах:

Запрет на импорт энергоносителей может вводиться только через санкции, которые требуют единогласного решения. А этот регламент, как отметил Сийярто, был принят под видом меры торговой политики. Договоры Евросоюза четко определяют, что каждое государство-член самостоятельно выбирает свои источники энергии и поставщиков. Принцип энергетической солидарности требует обеспечения безопасности энергоснабжения для всех государств-членов, а это решение якобы явно нарушает этот принцип, в частности в случае Венгрии.

Доступны только более дорогие и менее надежные альтернативы,

– заявил Сийярто.

Важно! Представитель Венгрии заявил, что без российской нефти и газа энергетическую безопасность страны невозможно гарантировать, так же как и сохранить низкие цены на энергию для венгерских семей.

Напомним, что Словакия поддерживает позицию Венгрии. Об этом говорится на сайте МИД страны.

Словакия проголосовала против регламента REPowerEU относительно постепенного прекращения импорта российского газа,

– отметили в ведомстве.

Обратите внимание! На сайте сообщили, что Словакия также хочет обратиться в Суд Европейского Союза. В частности Братислава инициирует производство, которое направлено на отмену этого регламента.

Что еще известно о ситуации с импортом газа?