По следующим причинам можно лишиться права на пенсию по инвалидности: кого это касается

Оформить пенсию по инвалидности удается не всем. Существуют основания, по которым Пенсионный фонд может отказать в назначении выплат, поэтому важно заранее проверить, выполнены ли все условия.

Почему может быть отказано в пенсии по инвалидности

Статус человека с инвалидностью сам по себе не гарантирует назначение пенсии. В некоторых случаях Пенсионный фонд может отказать в выплатах, если заявитель не выполнил требования законодательства или подал неполный пакет документов.

Об этом сообщается на государственном портале "Дия". При этом наиболее распространенными причинами отказа являются:

отсутствие права на пенсию по инвалидности;

неполный пакет документов или ошибки в них.

Если причину отказа можно устранить, человек имеет право повторно обратиться в Пенсионный фонд после исправления недостатков.

Какие документы нужны для получения пенсии по инвалидности

Для оформления пенсии по инвалидности необходимо подать в Пенсионный фонд заявление, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, документы о страховом стаже, подтверждение места жительства, а также документы, подтверждающие установление инвалидности.

При необходимости могут потребоваться справка о заработной плате, документы об особом статусе и подтверждение того, что лицо не получает пенсию от России. А вот подать заявление можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда, по почте или онлайн через электронные сервисы ПФУ.

Важно! Если документов не хватает или в них обнаружат ошибки, Пенсионный фонд может отказать в назначении пенсии до их устранения.

Что еще влияет на назначение пенсии

Право на пенсию по инвалидности зависит не только от установленной инвалидности, но и от страхового стажа. В зависимости от возраста, в котором человеку установили инвалидность, необходимо иметь от 1 до 15 лет страхового стажа.

Кроме того, на размер пенсии влияют группа инвалидности, причина ее установления и продолжительность страхового стажа.

Важно! Если обратиться в Пенсионный фонд в течение трех месяцев после установления инвалидности, пенсию назначат со дня установления инвалидности. Если же заявление подать позже, выплаты начислят только со дня обращения.

Кто может получить пенсию без учета страхового стажа

В некоторых случаях страховой стаж не является обязательным условием. Это касается военнослужащих, которым инвалидность была установлена во время прохождения службы или в течение трех месяцев после увольнения, если она связана с исполнением воинского долга.

Также эта норма распространяется на участников Революции Достоинства, получивших инвалидность в результате событий на Майдане.

Что еще стоит знать о пенсии

После отказа в назначении пенсии человек не теряет права подать заявление повторно. Если устранить причины отказа, собрать все необходимые документы и подтвердить право на выплату, Пенсионный фонд повторно рассмотрит заявление.