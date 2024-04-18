Экономьте свет: украинцев предупредили об отключении света 18 апреля

Уже сегодня украинцев могут ждать отключения света. Это связано с ухудшением погодных условий.

Отключение света 18 апреля

Из-за недостатка собственной генерации и импорта от союзников украинцев могут ждать отключения света. Чтобы этого не произошло, нужно экономить свет в пиковые часы.

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Сергей Коваленко Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Не думал, что так быстро придется писать этот пост. Но резкое похолодание по Украине заставляет. Есть высокий риск, что завтра нам всем может не хватить генерации + импорта.

Он подчеркнул, что для предотвращения отключений, украинцы должны экономить свет с 19 по 22 часа.

Такой небольшой тест нашей командной работы. Давайте попробуем завтра (сегодня – ред.) пройти день без ограничений,

– добавил он.

Ждать ли отключений света

Со вторника по среду нагрузка на энергосистему выросла на 7%.

В комментарии для 24 Канала Юрий Щедрин сказал, что отключение света уже есть в некоторых областях, и есть вероятность, что дальше они будут более масштабными.

Юрий Щедрин Эксперт по энергетике и экономике Это зависит от следующих шагов, что будет уничтожено еще и как справится система. Сейчас у нас есть импорт энергии, что нам помогает, плюс солнечная погода, плюс возобновляемая энергия. Но как мы пройдем период, когда будут уничтожены нагрузки, никто сейчас не знает. Очень вероятно, что будут проблемы и отключения. И большой вопрос, что будет в следующий отопительный сезон, если не удастся эти последствия преодолеть.

Его ответ дополнил Владимир Омельченко. Он рассказал для 24 Канала, что первые плановые отключения по всей Украине могут возникнуть в июле – августе.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова В июле – августе с одной стороны будут выведены в ремонт блоки АЭС и ТЭС для подготовки к зиме. А с другой стороны, у нас будет пик потребления связан с очень жаркой погодой, потому что везде увеличится использование кондиционеров. И поэтому в этот период прогнозируется определенный дефицит мощности, что может привести к плановым отключениям. А зимой этот дефицит может еще возрасти, поскольку зимой еще больше увеличится потребление.

Он добавил, что Украина не успеет на 100% восстановить свои мощности до отопительного сезона. Максимум на который стоит ожидать – 70%.