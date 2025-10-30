Оптимистического сценария не будет: как ухудшилась ситуация в энергосистеме Украины после атак

Месяц регулярных ударов россиян по критической инфраструктуре Украины сделал ее более уязвимой к дальнейшим атакам. Четвертая зима в условиях полномасштабной войны может быть не такой теплой, как предыдущие, поэтому стоит готовиться к сложному периоду.

Какова ситуация в энергетике после обстрелов в октябре?

В результате российских обстрелов энергосистема и газовая инфраструктура Украины работают на 60% от своей довоенной мощности. Оптимистических сценариев прохождения этой зимы нет, а россияне пытаются подтолкнуть Украину к блэкауту из-за перегрузки системы. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Юрий Корольчук эксперт Института энергетических стратегий Оптимистического сценария нет. Я думаю о нейтральном, реалистическом-пессимистическом. Трудно очень оценить, это субъективно. Я бы лично оценил, что газовая и энергосистемы сейчас имеют около 60 процентов от проектной мощности, которая была до войны. Это не значит, что с ними можно пройти дальше, потому что каждый следующий удар может выливаться в более сложные моменты для работы энергосистемы. Но газ – это проблема, потому что удары по компрессорным станциям фактически уменьшают возможность поднимать необходимые объемы газа.

Власти призывают население готовиться к сложной зиме. В основном в областях начался отопительный сезон, однако собственных запасов газа в хранилищах недостаточно для прохождения зимы, поэтому Украина вынуждена импортировать его из-за рубежа.

Заметим! Кабмин выделил 8,4 миллиарда гривен на приобретение импортируемого газа для отопительного сезона 2025/26 года.

Эксперт Юрий Корольчук говорит, что предыдущие мягкие зимы расслабили население, поэтому на фоне проблем с газовой инфраструктурой не стоит ожидать легкого прохождения этого отопительного сезона.

Это иллюзия, создана теплыми зимами, оперативными ремонтами, сокращением работы промышленности и использования электроэнергии и газа. Это все способствует тому, что мы, как население, как ключевой потребитель электроэнергии, будто не чувствуем этого. Зимы, которые мы проходили в прошлые годы, расслабили всех. Ситуация с газом стала хуже, а четвертая зима, наверное, теплой уже не будет,

– говорит эксперт.

В октябре Украина задействовала все девять энергоблоков атомных электростанций на подконтрольной территории к производству электроэнергии. Эксперт Юрий Корольчук видит в этом угрозу перегрузки энергосистемы.

После сегодняшнего обстрела перспектива не такая оптимистичная. Звучали мысли, что Россия хочет разделить левый и правый берег. Но это очень трудно, потому что энергосистема – не пирог. Больше отключений будет на востоке и юге, пропускная мощность подстанций может быть низкой, но разделить – вряд ли. Но могут довести до того, чтобы мы сами больше нагружали свои атомные электростанции и довели себя до блэкаута,

– отмечает эксперт.

Как Россия разрушает критическую инфраструктуру Украины?