Оптимистического сценария не будет: как ухудшилась ситуация в энергосистеме Украины после атак
- Энергосистема и газовая инфраструктура Украины работают на 60% от довоенной мощности из-за российских обстрелов.
- Украина вынуждена увеличить импорт природного газа для отопительного сезона из-за недостатка запасов, поэтому население призывают готовиться к тяжелой зиме.
Месяц регулярных ударов россиян по критической инфраструктуре Украины сделал ее более уязвимой к дальнейшим атакам. Четвертая зима в условиях полномасштабной войны может быть не такой теплой, как предыдущие, поэтому стоит готовиться к сложному периоду.
Какова ситуация в энергетике после обстрелов в октябре?
В результате российских обстрелов энергосистема и газовая инфраструктура Украины работают на 60% от своей довоенной мощности. Оптимистических сценариев прохождения этой зимы нет, а россияне пытаются подтолкнуть Украину к блэкауту из-за перегрузки системы. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал эксперт по энергетике Юрий Корольчук.
Оптимистического сценария нет. Я думаю о нейтральном, реалистическом-пессимистическом. Трудно очень оценить, это субъективно. Я бы лично оценил, что газовая и энергосистемы сейчас имеют около 60 процентов от проектной мощности, которая была до войны. Это не значит, что с ними можно пройти дальше, потому что каждый следующий удар может выливаться в более сложные моменты для работы энергосистемы. Но газ – это проблема, потому что удары по компрессорным станциям фактически уменьшают возможность поднимать необходимые объемы газа.
Власти призывают население готовиться к сложной зиме. В основном в областях начался отопительный сезон, однако собственных запасов газа в хранилищах недостаточно для прохождения зимы, поэтому Украина вынуждена импортировать его из-за рубежа.
Заметим! Кабмин выделил 8,4 миллиарда гривен на приобретение импортируемого газа для отопительного сезона 2025/26 года.
Эксперт Юрий Корольчук говорит, что предыдущие мягкие зимы расслабили население, поэтому на фоне проблем с газовой инфраструктурой не стоит ожидать легкого прохождения этого отопительного сезона.
Это иллюзия, создана теплыми зимами, оперативными ремонтами, сокращением работы промышленности и использования электроэнергии и газа. Это все способствует тому, что мы, как население, как ключевой потребитель электроэнергии, будто не чувствуем этого. Зимы, которые мы проходили в прошлые годы, расслабили всех. Ситуация с газом стала хуже, а четвертая зима, наверное, теплой уже не будет, – говорит эксперт.
– говорит эксперт.
В октябре Украина задействовала все девять энергоблоков атомных электростанций на подконтрольной территории к производству электроэнергии. Эксперт Юрий Корольчук видит в этом угрозу перегрузки энергосистемы.
После сегодняшнего обстрела перспектива не такая оптимистичная. Звучали мысли, что Россия хочет разделить левый и правый берег. Но это очень трудно, потому что энергосистема – не пирог. Больше отключений будет на востоке и юге, пропускная мощность подстанций может быть низкой, но разделить – вряд ли. Но могут довести до того, чтобы мы сами больше нагружали свои атомные электростанции и довели себя до блэкаута, – отмечает эксперт.
– отмечает эксперт.
Как Россия разрушает критическую инфраструктуру Украины?
С начала полномасштабной войны ДТЭК зафиксировала 210 атак на свои объекты ракетами и дронами, 54 из которых россияне направили на электростанции. Завод компании "Нафтогаз" в октябре был поражен шестью ракетами.
По данным источников Bild, от 55 до 60% газовой инфраструктуры Украины подверглись серьезным повреждениям.
23 октября стало известно, что Украина временно потеряла собственную добычу газа в результате российских атак. Для обеспечения страны энергоносителем для отопительного сезона, правительство выделило 8,4 миллиарда гривен на импорт газа.