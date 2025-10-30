Оптимістичного сценарію не буде: як погіршилася ситуація в енергосистемі України після атак
- Енергосистема й газова інфраструктура України працюють на 60% від довоєнної потужності через російські обстріли.
- Україна змушена збільшити імпорт природного газу для опалювального сезону через нестачу запасів, тож населення закликають готуватися до важкої зими.
Місяць регулярних ударів росіян по критичній інфраструктурі України зробив її більш вразливою до подальших атак. Четверта зима в умовах повномасштабної війни може бути не такою теплою, як попередні, тож варто готуватися до складного періоду.
Яка ситуація в енергетиці після обстрілів у жовтні?
Унаслідок російських обстрілів енергосистема й газова інфраструктура України працюють на 60% від своєї довоєнної потужності. Оптимістичних сценаріїв проходження цієї зими немає, а росіяни намагаються підштовхнути Україну до блекауту через перевантаження системи. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Юрій Корольчук.
Оптимістичного сценарію немає. Я думаю про нейтральний, реалістичний-песимістичний. Важко дуже оцінити, це суб'єктивно. Я б особисто оцінив, що газова й енергосистеми зараз мають близько 60 відсотків від проєктної потужності, яка була до війни. Це не означає, що з ними можна пройти далі, бо кожен наступний удар може виливатися в складніші моменти для роботи енергосистеми. Але газ – це проблема, бо удари по компресорних станціях фактично зменшують можливість підіймати необхідні обсяги газу.
Влада закликає населення готуватися до складної зими. Здебільшого в областях розпочався опалювальний сезон, проте власних запасів газу в сховищах недостатньо для проходження зими, тож Україна змушена імпортувати його з-за кордону.
Зауважимо! Кабмін виділив 8,4 мільярда гривень на придбання імпортованого газу для опалювального сезону 2025/26 року.
Експерт Юрій Корольчук говорить, що попередні м’які зими розслабили населення, тож на тлі проблем з газовою інфраструктурою не варто очікувати легкого проходження цього опалювального сезону.
Це ілюзія, створена теплими зимами, оперативними ремонтами, скороченням роботи промисловості та використання електроенергії й газу. Це все сприяє тому, що ми, як населення, як ключовий споживач електроенергії, ніби не відчуваємо цього. Зими, які ми проходили в минулі роки, розслабили всіх. Ситуація з газом стала гіршою, а четверта зима, напевно, теплою вже не буде,
– каже експерт.
У жовтні Україна залучила всі девʼять енергоблоків атомних електростанцій на підконтрольній території до виробництва електроенергії. Експерт Юрій Корольчук вбачає в цьому загрозу перевантаження енергосистеми.
Після сьогоднішнього обстрілу перспектива не така оптимістична. Лунали думки, що Росія хоче розділити лівий і правий берег. Але це дуже важко, бо енергосистема – не пиріг. Більше відключень буде на сході й півдні, пропускна потужність підстанцій може бути низькою, але розділити – навряд. Але можуть довести до того, щоб ми самі більше навантажували свої атомні електростанції й довели себе до блекауту,
– зауважує експерт.
Як Росія руйнує критичну інфраструктуру України?
З початку повномасштабної війни ДТЕК зафіксувала 210 атак на свої об'єкти ракетами та дронами, 54 з яких росіяни спрямували на електростанції. Завод компанії "Нафтогаз" у жовтні був уражений шістьма ракетами.
За даними джерел Bild, від 55 до 60% газової інфраструктури України зазнали серйозних пошкоджень.
23 жовтня стало відомо, що Україна тимчасово втратила власний видобуток газу внаслідок російських атак. Для забезпечення країни енергоносієм для опалювального сезону, Уряд виділив 8,4 мільярда гривень на імпорт газу.