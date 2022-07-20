Возвращение на 30 лет назад, – экономист объяснил, может ли россия заменить SWIFT

Из-за вторжения в Украину многие важные российские банки в рамках санкций отключили от SWIFT. Теперь же россия решила вообще "отказаться" от платежной системы SWIFT. Эксперты объясняют, что это будет возвращением на 30 лет назад.

Может ли россия отказаться от SWIFT

Об этом 24 каналу рассказал член Совета Нацбанка Украины Василий Фурман. Он говорит, что если у россии не будет системы SWIFT, то будет как в советском союзе.

К теме российские банки, финансирующие войну в Украине, так и не отключили от SWIFT, – аналитикиня

Эксперт говорит, что это будет возвращением российской банковской системы на 30 лет назад, ведь SWIFT сегодня используют более 11 тысяч финучреждений по всему миру (около 200 стран).

"Это удобная система обмена информацией, поэтому то, что заявляют российские власти – это политическое заявление, но это будет минусом для российской экономики ", – отметил Фурман.

По его словам, россияне еще в 2014 году начали разрабатывать собственную систему, потому что понимали, что их могут отключить от SWIFT.

"Но это ни к чему не привело. К той системе подключились ряд стран СНГ, Куба и все. У Китая тоже есть собственная разработка, но они все равно используют SWIFT для финансовых операций", – добавил он.

Поэтому эти заявления просто носят политический характер. россия действительно может отказаться от SWIFT. Но это не будет плюсом для их экономики,

– объяснил Фурман

Санкции могут привести к распаду россии

Он подчеркнул, что также важен контроль над исполнением санкций, ведь они сильно бьют по российской экономике.

россия сегодня превращается в экономического, политического и финансового изгоя. Там даже бизнес не хочет работать – уже более тысячи иностранных компаний вышли с российского рынка,

– отметил Фурман.

Эксперт отметил, что даже по российским прогнозам, в результате санкций ВВП россии упало на 10%. А Всемирный банк прогнозирует, что россия будет возвращаться к довоенному времени в течение 10 лет.

"Санкции имеют долгосрочный эффект. Советский Союз распался, потому что не было средств для бюджетных расходов. Такая же будет история с россией", – считает Фурман.

Фурман об "отказе" россии от SWIFT: видео



Что для россии означает отключение от SWIFT