Чи може росія відмовитися від SWIFT

Про це 24 каналу розповів член Ради Нацбанку України Василь Фурман. Він каже, що якщо в росії не буде системи SWIFT, то буде як радянському союзі.

До теми Російські банки, які фінансують війну в Україні, так і не відключили від SWIFT, – аналітикиня

Експерт каже, що це буде поверненням російської банківської системи на 30 років назад, адже SWIFT сьогодні використовують більше 11 тисяч фінустанов по всьому світу (близько 200 країн).

"Це зручна система обміну інформацією, тому те, що заявляє російська влада – це політична заява, але це буде мінусом для російської економіки", – зазначив Фурман.

За його словами, росіяни ще в 2014 році почали розробляти власну систему, бо вони розуміли, що їх можуть відключити від SWIFT.

"Але це ні до чого не призвело. До тієї системи підключилися ряд країн СНД та Куба і все. У Китаю теж є власна розробка, але всі все одно використовують SWIFT для фінансових операцій", – додав він

Тому ці заяви просто носять політичний характер. росія дійсно може відмовитися від SWIFT. Але це не буде плюсом для їхньої економіки,

– пояснив Фурман

Санкції можуть призвести до розпаду росії

Він наголосив, що також важливий контроль над виконанням санкцій, адже вони сильно б'ють по російській економіці.

росія сьогодні перетворюється в економічного, політичного та фінансового ізгоя. Там навіть бізнес не хоче працювати – вже більше тисячі іноземних компаній вийшли з російського ринку,

– зазначив Фурман.

Експерт зауважив, що навіть за російськими прогнозами, внаслідок санкцій ВВП росії впало на 10%. А Світовий банк прогнозує, що росія буде повертатися до довоєнного часу протягом 10 років.

"Санкцій мають довгостроковий ефект. Радянський союз розпався, бо не було коштів для бюджетних видатків. Така ж буде історія з росією", – вважає Фурман.

Фурман про "відмову" росії від SWIFT: відео



Що для росії означатиме відключення від SWIFT