Кому-то почти не выключают свет, а у кого-то исчезает и вода: как устроена наша энергосистема

В результате российских обстрелов украинская энергосистема сильно повреждена. Поэтому во всех областях Украины введены стабилизационные и аварийные отключения света. Как именно выключают украинцам свет – читайте в материале.

Почему россияне знают куда бить

Как рассказывает 24 канала Олег Попенко, эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг, данные об украинских генерирующих мощностях Россия получила давно, поэтому знает куда именно бить.

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Украина еще со времен СССР имеет разветвленную сеть высоковольтных линий и подстанций, а также избыток генерирующих мощностей.

Впоследствии за годы независимости были запущены ряды блоков на АЭС, а именно на Запорожской, Хмельницкой и Ровненской. В результате этого дефицит электроэнергии в Украине отсутствовал. Ее было легко экспортировать, например, в страны ЕС. Что мы делали до 11 октября 2022 года.

Какая сейчас ситуация с энергосистемой в Украине

что активный экспорт электроэнергии из Украины в Европу начался в июне 2022 года. С января по октябрь 2022 экспорт электроэнергии дал Украине более 542 миллионов долларов выручки – в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период в 2021 году.

Напомним, что Россия совершает массовые ракетные атаки на энергосистему Украины. Страна-агрессор бьет по генерирующим и регулирующим мощностям, выводя из строя высоковольтные сети и подстанции, по ТЭС или их электрическим подстанциям.

Максим Белявский, ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова, рассказал, что в инженерной механике существует такое понятие, как "технологическая наследственность". Она говорит о следующем – каждая предыдущая операция или каждое предыдущее состояние технической системы влияет на будущий износ или будущую продолжительность отключения света.

С каждым ударом энергосистема меняется. Главная задача в таком случае, как можно быстрее вернуть ее в состояние, которое было у нас в конце октября,

– добавляет эксперт.

Как происходит процесс отключения света

На полное преодоление последствий ракетных ударов и восстановление энергосистемы Украины может уйти

Восстановить баланс генерирующих мощностей после ракетных обстрелов энергосистемы можно только отключением или подключением потребителей. Поэтому сейчас введены непрогнозируемые отключения и включения электроэнергии.

По словам Олега Попенко, процесс отключения света происходит путем коммуникации "Укрэнерго" и облэнерго.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ "Укрэнерго" видит, что у них дефицит электроэнергии на конкретном энергоучастке (это может быть несколько домов, а может и несколько сот). Эта информация передается в облэнерго, а они в свою очередь решают: что и как отключать.

что технической возможности отключить один дом, а другой оставить включенным нет. Поэтому если потребители видят, что какой-то дом светится рядом с отключенным, то это только потому, что он запитан от другой линии.

Кроме того, эксперт рассказал о случаях, когда на одну из линий подают разрешенную мощность в 100 мегаватт, но из-за большой нагрузки пользователей, которые сразу включают по несколько энергоемких приборов, мощность увеличивается до 150 мегаватт. В таком случае диспетчер вынужден искать другого потребителя, потребляющего 50 мегаватт мощности, и выключает его, чтобы в результате иметь 100 мегаватт.

Именно поэтому главное, чтобы график отключения был продуман. Нельзя, чтобы люди сидели по 6–8 часов без света, ведь они сразу, как включают электроэнергию, используют все возможные приборы: холодильники, стиральные машины, утюги и так далее. И тогда ожидания облэнерго или "Укрэнерго", что потребление будет на уровне 100 мегаватт, не будут оправданы. Ведь люди начнут использовать все 200 мегаватт,

– объясняет Попенко.

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Какие линии не выключают

В первую очередь, стараются не выключать линии, на которых расположены объекты критической инфраструктуры:

котельные,

больницы,

станции скорой помощи,

пожарные части,

помповые станции (канализация тоже должна работать).

Преимущественно в этот список попадает еще водоканал, но тоже не всегда. Он ведь потребляет много мощности, фактически, как один жилой дом. Поэтому если исчезает свет в доме, соответственно, может исчезать и водоснабжение.