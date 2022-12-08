Комусь майже не вимикають світло, а в когось зникає ще й вода: як влаштована наша енергосистема

Внаслідок російських обстрілів українська енергосистема сильно пошкоджена. Через це в усіх областях України введені стабілізаційні та аварійні відключення світла. Як саме вимикають українцям світло – читайте у матеріалі.

Чому росіяни знають куди бити

Як розповідає 24 каналу Олег Попенко, експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг, дані про українські генеруючі потужності Росія отримала давно, тому знає куди саме бити.

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Україна ще з часів СРСР має добре розгалужену мережу високовольтних ліній і підстанцій, а також надлишок генеруючих потужностей.

Згодом, за роки незалежності, були запущені низки блоків на АЕС, а саме на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській. Внаслідок цього, дефіцит електроенергії в Україні був відсутній. Її було легко експортувати, наприклад, у країни ЄС. Що ми й робили до 11 жовтня 2022 року.

Яка зараз ситуація з енергосистемою в Україні

що активний експорт електроенергії з України в Європу розпочався у червні 2022 року. З січня по жовтень 2022 року експорт електроенергії дав Україні понад 542 мільйони доларів виторгу – у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період у 2021 році.

Нагадаємо, що Росія здійснює масові ракетні атаки на енергосистему України. Країна-агресорка б’є по генеруючих та регулюючих потужностях, виводячи з ладу високовольтні мережі та підстанції, по ТЕС або по їхніх електричних підстанціях.

Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова, у коментарі розповів, що в інженерній механіці існує таке поняття, як "технологічна спадковість". Вона говорить про наступне – кожна попередня операція, або кожен попередній стан технічної системи, впливає на майбутнє спрацювання або майбутню тривалість відключення світла.

З кожним ударом, енергосистема змінюється. Головне завдання у такому випадку, якнайшвидше повернути її до стану, який був у нас наприкінці жовтня,

– додає експерт.

Як відбувається процес вимикання світла

На повне подолання наслідків від ракетних ударів та відновлення енергосистеми України може піти

Відновити баланс генеруючих потужностей після ракетних обстрілів енергосистеми можна лише відключенням чи підключенням споживачів. Саме тому зараз введені непрогнозовані вимкнення та ввімкнення електроенергії.

За словами Олега Попенка, процес вимкнення світла відбувається через комунікацію "Укренерго" та обленерго.

Олег Попенко Експерт з ЖКП "Укренерго" бачить, що у них дефіцит електроенергії в конкретній енергоділянці (це може бути декілька будинків, а може і декількасот). Ця інформація передається в обленерго, а вони у свою чергу вирішують що і як відключати.

що технічної можливості відключити один будинок, а інший залишити включеним, немає. Тому якщо споживачі бачать, що якийсь будинок світиться поруч з відключеним, то це лише через те, що він заживлений від іншої лінії.

Крім того, експерт розповів про випадки, коли на одну з ліній подають дозволену потужність у 100 мегаватів, але через велику навантаженість користувачів, які одразу вмикають по декілька енергомістких приладів, потужність збільшується до 150 мегаватів. У такому разі, диспетчер змушений шукати іншого споживача, який споживає 50 мегаватів потужності, і вимикає його, щоб в результаті мати 100 мегаватів.

Саме тому головне, аби графік відключення був продуманим. Не можна, щоб люди сиділи по 6–8 годин без світла, адже вони одразу, як вмикають електроенергію, використовують усі можливі прилади: холодильники, пральні машини, праски й так далі. І тоді очікування обленерго чи "Укренерго", що споживання буде на рівні 100 мегаватів, не будуть виправдані. Адже люди почнуть використовувати усі 200 мегаватів,

– пояснює Попенко.

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Які лінії не вимикають

У першу чергу намагаються не вимикати лінії, на яких розташовані об’єкти критичної інфраструктури:

котельні,

лікарні,

станції швидкої допомоги,

пожежні частини,

помпові станції (каналізація теж повинна працювати).

Переважно в цей список потрапляє ще й водоканал, але теж не завжди. Адже він споживає багато потужності, фактично, як один житловий будинок. Тому, якщо зникає світло у будинку, відповідно, може зникати й водопостачання.