Мы должны быть готовы к худшим сценариям, – глава "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" рассказали, что Украине может не хватить электроэнергии на зиму только в случае обстрелов со стороны России. Сейчас идет активная подготовка к худшим сценариям.

Худший сценарий для энергетики

По словам главы "Укрэнерго", высказанным в телемарафоне, спрогнозировать последствия ракетных обстрелов достаточно сложно, передает 24 Канал.

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Владимир Кудрицкий Глава "Укрэнерго" Если говорить о сценарии без обстрелов, то мы понимаем каким образом покрывать зимой это потребление. Но обстрелы могут сильно переформатировать ситуацию. Поэтому мы должны быть готовы к худшим сценариям. В чем состоит худший сценарий? Это повторение массированных атак ракетами, дронами именно на

энергосистему.

Также он добавил, что готовятся оборудование, запас материалов и схемы питания потребителей, чтобы быстро ремонтировать нанесенные повреждения электросети.

Мы – это не только "Укрэнерго", но и энергетики в целом. То есть мы со своей стороны готовимся как можно лучше противодействовать этим атакам и восстановлению системы,

– объяснил он

Кудрицкий добавил, что к зиме также активно готовится система ПВО.

Что делать, чтобы облегчить себе зиму

Владимир Кудрицкий дал несколько советов украинцам на зиму.

Во-первых, экономное и рациональное потребление электроэнергии. С ноября будет похолодание и увеличение потребления. Его можно немного смягчить для энергосистемы, потребляя электроэнергию более экономно,

– сказал он.

Также следует готовиться к зиме в бытовом плане, например купить генератор.

Очень много советов, которые в прошлом году мы давали потребителям, могут быть актуальными в этом. Если есть дизель-генератор или накопитель электроэнергии, то их нужно проверить и привести в порядок. По возможности утеплить жилье, если такая финансовая возможность есть,

– добавил глава "Укрэнерго".

Кстати, стоит заранее узнать, где в вашем месте находятся "пункты несокрушимости", чтобы знать, куда идти в случае отключений.