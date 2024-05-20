Будут ли продолжаться отключения света летом: ответ Укрэнерго

Вследствие атак россиян была повреждена значительная часть энергосистемы Украины. Регулятор ввел вынужденные отключения.

Будут ли отключения

Потепление значительно уменьшило потребность украинцев в электроэнергии. Однако полностью избежать отключений пока не удастся, завил в эфире телемарафона председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает 24 Канал.

Читайте также Кредит на 30 миллиардов евро: министры G7 обсудят предоставление Украине денег под залог

Владимир Кудрицкий Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине. И это, вероятно, даст возможность не отключать потребителей в течение ночи и утром, как это было на прошлой неделе.

Более того, Кудрицкий считает, что отключения будут продолжаться не только летом. Ограничивать снабжение придется также в осенний и зимний сезон. Отключение – это вынужденная мера, которая должна продолжаться, пока энергосистема не восстановится.

В каком состоянии энергосистема сейчас

Украинская энергосистема страдает от российских атак. Ремонт на некоторых объектах, из-за нанесенных повреждений, может длиться около года (это необходимый срок для изготовления части оборудования).

На сегодня нанесенный ущерб от российских обстрелов энергетического сектора превысил 1 миллиард долларов. Дефицит мощностей достиг 8 гигаватт.