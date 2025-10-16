Укр Рус
Экономика Макроэкономика Отключение не только света, но и газа и воды: какие сценарии ждут украинцев зимой
16 октября, 11:00
12

Отключение не только света, но и газа и воды: какие сценарии ждут украинцев зимой

Валерия Городинская
Основні тези
  • Украина готовится к тяжелой зиме из-за российских атак на критическую инфраструктуру, включая объекты газовой и электрической сети.
  • Энергетические эксперты предупреждают о возможных перебоях с электроснабжением и водоснабжением, а также о необходимости укрепления критических объектов, особенно в прифронтовых регионах.

С наступлением холодов возвращается вопрос энергетической безопасности, ведь россияне уже пытаются атаковать объекты критической инфраструктуры точечно. Кроме распределительных сетей генерации, электроэнергии, россияне имеют еще одну цель – газовые объекты.

Энергетики заявляют, что подготовка к тяжелой зиме продолжается: от запасов оборудования для ремонтов до топлива на случаи альтернативных вариантов.

24 Канал узнал, чего ожидать украинцам этого отопительного сезона, будут ли вводить масштабные графики отключений, почему вместе с электроэнергией может исчезать еще и водоснабжение и могут ли быть проблемы с газом.

В комментарии 24 Каналу в "Укрэнерго" ответили, что, учитывая непредсказуемость российских атак, сейчас энергетики готовятся к самым сложным условиям.

Читайте также Украина "запустила" реактор на Чернобыльской АЭС: россияне распространили новый фейк

Сейчас большое количество оборудования, поврежденного в прошлом и текущем годах, возвращено к работе. Но фактически ежедневно продолжаются и российские атаки на энергообъекты электростанции, сети передачи и распределения электроэнергии.

Уже сейчас НЭК "Укрэнерго" как оператором системы передачи электроэнергии созданы запасы высоковольтного оборудования, что в два-три раза превышают установленные нормативы. За счет собственных ресурсов и помощи от международных партнеров накопление оборудования продолжается, 
– объясняют в компании.

  • Напоминаем, что на прохождение отопительного сезона традиционно есть несколько сценариев, которые зависят от погодных условий, запасов топлива и оборудования, комплектующих для ремонта, возможностей экспорта-импорта электроэнергии и других факторов.
  • А после начала полномасштабной войны добавился еще один фактор – целенаправленные атаки России против украинской энергосистемы.

Святослав Павлюк рассказал в комментарии 24 Каналу, что россияне атакуют критическую инфраструктуру, в частности газовую и электрическую.

Несмотря на то, что ситуации после обстрелов и, соответственно, ремонтные работы в энергетических секторах отличаются друг от друга, однако общая ситуация остается пока более-менее контролируемой.

 

Святослав Павлюк

Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины"

Понимаем, что в этом году россияне сделали удары по газовой инфраструктуре одним из ключевых направлений энергетического давления.

Заметьте! Только за последнюю неделю Россия трижды атаковала объекты газовой инфраструктуры Группы "Нафтогаз", включая ТЭЦ и газодобывающие объекты на Харьковщине.

В то же время Павлюк объясняет, что с водой тоже могут быть проблемы. В частности из-за того, что если не будет полноценного снабжения электроэнергии, то соответственно работа насосов подкачки и подачи подкачки по сути переводится на работу дизельных генераторов.

Он объясняет, что насосы водоканала – это огромные и мощные установки, которые берут мегаватты. И обеспечить их работу, в частности благодаря дизельным генераторам или газопоршневым машинам, довольно сложно.

И они фактически работают в резервном режиме, то есть с такой минимальной подачей. Вместе с тем есть следующая проблема. Для таких городов как Киев, где очень разветвленные системы водоснабжения и водоотведения, невозможно подавать полноценно водоснабжение, если не работают канализационные станции. То есть в первую очередь надо запустить канализационные насосы, а уже тогда подавать воду, 
– добавляет господин Святослав.

Напоминаем! По состоянию на 14 октября, в Киеве некоторые районы оказались без водоснабжения. Как объяснили, это произошло в связи с аварийной ситуацией в энергосистеме города.

Кроме того, он объясняет, что ситуации с водоснабжением в городах Украины может быть разными. Во Львове, например, в целом воду в дома подает не водоканал.

  • Дело в том, что водоканал обеспечивает подачу воды при определенном давлении только до дома, а дальше уже домовыми насосами вода поднимается по этажам.
  • Во Львове же основная часть этих насосов подкачки водоканала расположены на объектах теплокоммунэнерго. Поэтому водоканал фактически не имеет на них влияния. Поэтому если нет электроэнергии в теплокоммунэнерго, то нет и воды в домах.

В комментарии для 24 Канала Геннадий Рябцев рассказал, что сценарии на грядущую зиму не изменились и они в основном оптимистичны.

 

Геннадий Рябцев

Кандидат технических наук, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея"

Дело в том, что общее состояние энергосистемы достаточно хорошее. При этом система работает стабильно, запасы есть, а защита плотная. Впрочем, как и раньше, я и мои коллеги отмечали, что это не исключает аварийных ситуаций, которые могут возникать после очередного обстрела России.

События, которые случились в Чернигове, Шостке, Нежине и других городах, потребуют ремонта региональных сетей, а значит, еще и времени.

И в течение этого периода возможны введения графиков ограничений мощности в регионах, подвергшихся ударам.

Для того, чтобы таких случаев становилось меньше, правительству нужно сосредоточиться на выполнении тех задач, которые были уже поставлены, не дожидаясь конца этого года или следующего года, 
– добавляет эксперт Рябцев.

Стоит добавить, что отключение электроэнергии в определенных регионах не распространяется на всю Украину. Однако надеяться на то, что удары прекратятся, не стоит, а потому укрепление критических объектов, особенно в прифронтовых регионах, важны.

Павлюк зато замечает, что качество электроснабжения прежде всего определяется в соответствии с такими параметрами, как количество отключений и их продолжительность.

В случае количества отключений, то все зависит от работы ППО, а в случае продолжительности – это уже работа энергетиков.

"Укрэнерго" за прошедшие годы защитили свои магистральные подстанции и трансформаторы, однако надо учесть еще и цель атак врага, потому что если ракеты или "Шахеды" в большом количестве летят только в одну точку, то такой объект просто невозможно защитить, 
– резюмирует Святослав Павлюк.

Обратите внимание! Ожидается, что российские атаки на критические объекты инфраструктуры будут продолжаться в течение всей зимы.

Во время разговора с 24 Каналом эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко рассказал, что сейчас ситуация действительно серьезная, но несмотря на обстрелы врага мощности в стране хватает для того, чтобы обеспечивать страну электрической энергией.

 

Владимир Омельченко

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова

В Украине на сегодня из 9 атомных блоков работает 7 блоков в системе. Еще некоторые блоки готовятся выйти из ремонта. То есть дополнительные 2 блока войдут в состояние эксплуатации до конца октября. Сейчас отремонтировано 6 гигаватт мощности.

Однако если проанализировать нынешние атаки врага, то, по словам Святослава Павлюка, если в предыдущие годы россияне атаковали инфраструктуру передачи, то есть магистральные сети, то сейчас они больше атакуют объекты областных распределительных сетей.

Дело в том, что если объектов передачи есть где-то сотня и они имеют несколько уровней защиты, то объектов распределительных сети есть тысячи и они, соответственно, не так защищены, 
– говорит Павлюк.

В то же время важным фактором является еще время на реакцию: если во Львове можно хотя бы подготовиться к будущей атаке, если летит дрон, то в прифронтовых областях – это считанные минуты. Соответственно, именно такие области будут страдать существеннее всего.

Зато в "Укрэнерго" отмечают, что подготовка к зиме ведется по многим направлениям: это и создание запасов оборудования и материалов, и осуществление плановых ремонтных работ, и усиление физической и цифровой защиты объектов системы передачи и тому подобное.

На сегодня "Укрэнерго" как оператор системы передачи готов к пропуску увеличенных, зимних, объемов электроэнергии по магистральным сетям, 
– добавляют в компании.

Значительная часть восстановленных ранее объектов генерации в последние несколько недель была повторно атакована российскими ракетами и дронами. А самая масштабная с начала этого года атака на объекты генерации состоялась 10 октября.

Обратите внимание! "Укрэнерго" в условиях военного положения не может раскрыть детали об объеме ремонтных работ в энергосистеме начиная с весны 2025 года.

Относительно альтернативных вариантов генерации, Рябцев отмечает, что мобильные генерационные установки сейчас работают там, где возникает в этом потребность, однако их влияние не нужно преувеличивать.

Они уже работают, как и в Харькове, так и в Чернигове, но общая мощность таких установок не является достаточной для того, чтобы электроэнергии хватало на всех потребителей. Так, у нас достаточно много объектов рассредоточенной генерации или децентрализованной генерации, но это не панацея, 
– говорит господин Геннадий.

По его словам, это касается и установок для сохранения энергии, которые были присоединены к энергосистеме, в частности корпорацией ДТЭК. Поэтому ожидать, что вообще никаких отключений не будет, не стоит.

Зато в "Укрэнерго" добавили, что использует все имеющиеся возможности для обеспечения балансировки системы в военных условиях.

  • Например, в 2024 – 2025 годах компания провела четыре специальных аукциона по долгосрочному приобретению вспомогательных услуг сбалансирования энергосистемы, которые крайне необходимы в условиях российских атак на крупные объекты "традиционной" маневровой генерации – ТЭС и ГЭС.

По результатам спецаукционов – в целом было приобретено до 788 мегаватт быстрых резервов.

  • А до 1 декабря 2027 года благодаря проведению спецаукционов в энергосистеме Украины должно появиться около 863 мегаватт новых генерирующих мощностей.

По импорту электроэнергии, то его объемы регулируются рыночными механизмами и зависят от цен на внутреннем рынке и рынках соседних европейских государств.

Однако отмечается, что согласованная мощность импорта электроэнергии в Украину и Молдову из 3-х государств ЕС в октябре составляет до 2 100 мегаватт.

В каких областях Украины действуют отключения электроэнергии?

  • Напоминаем, что по состоянию на 13 октября аварийные отключения света были введены в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, частично – на Кировоградщине и Запорожье, а также почасово – на Черниговщине. Кроме того, враг не прекращает атаковать энергетическую инфраструктуру Донецкой области.

  • Также, по состоянию на 12 октября, около 10 тысяч семей оставались без света в Киевской области в результате атаки на энергетическую инфраструктуру. Враг в этот день также атаковал энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одесской области.

  • Известно, что ЕС поможет Украине с энергетикой перед зимой. Речь идет о помощи с ремонтами критической инфраструктуры, а также пакетах помощи.