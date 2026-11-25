Враг нанес очередную атаку по критически важной инфраструктуре. Энергетики уже борются с последствиями российских атак.

Какие регионы пострадали больше всего в результате действий противника

Этой ночью и утром 25 ноября российские войска вновь нанесли прицельные удары по электростанциям и подстанциям систем передачи электроэнергии, что сообщает Министерство энергетики Украины.

В результате этого зафиксированы новые масштабные отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Харьковской областях

Наиболее сложной на данный момент остается ситуация в Запорожье и Днепропетровщине, где повреждено значительное количество важных энергообъектов.

Обратите внимание! Чтобы избежать масштабных аварий из-за перегрузки уцелевшего оборудования, там дополнительно вводятся жесткие сетевые ограничения.

Отдельной угрозой стал очередной блэкаут на временно оккупированной Запорожской АЭС. Из-за вражеских обстрелов станция полностью лишилась внешнего питания и была вынуждена перейти на работу от дизель-генераторов.

Важно! Это уже 17-й подобный инцидент с начала года, который ставит под угрозу ядерную безопасность всего континента.

В течение всего дня 25 ноября в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей.

В то же время для промышленности введены отдельные графики ограничения мощности.

Энергетики призывают украинцев внимательно следить за актуальными сообщениями операторов систем распределения (облэнерго) в своих областях, ведь из-за постоянных воздушных тревог ремонтные работы затрудняются, а графики могут оперативно меняться.

Напомним, что только за прошедшую неделю враг более 100 раз атаковал энергетику и нефтегазовый сектор. Всего было зафиксировано 224 инцидента.