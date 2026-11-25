Які регіони постраждали найбільше внаслідок дій ворога

Цієї ночі та вранці 25 листопада російські війська знову прицільно вдарили по електростанціях та підстанціях систем передачі електроенергії, про що повідомляє Міністерство енергетики України.

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Внаслідок цього зафіксовано нові масштабні знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях.

Найскладнішою наразі залишається ситуація на Запоріжжі та Дніпропетровщині, де пошкоджено значну кількість важливих енергооб'єктів.

Зверніть увагу! Щоб уникнути масштабних аварій через перевантаження вцілілого обладнання, там додатково застосовуються жорсткі мережеві обмеження.

Окремою загрозою став черговий блекаут на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Через ворожі обстріли станція повністю втратила зовнішнє живлення та була змушена перейти на роботу від дизель-генераторів.

Важливо! Це вже 17-й подібний інцидент від початку року, який ставить під загрозу ядерну безпеку всього континенту.

Протягом усього дня 25 листопада у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів.

Водночас для промисловості запроваджено окремі графіки обмеження потужності.

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Енергетики закликають українців уважно стежити за актуальними повідомленнями операторів систем розподілу (обленерго) у своїх областях, адже через постійні повітряні тривоги ремонтні роботи ускладнюються, а графіки можуть оперативно змінюватися.

Нагадаємо, що тільки за минулий тиждень ворог понад 100 разів атакував енергетику та нафтогазовий сектор. Загалом було зафіксовано 224 інциденти.