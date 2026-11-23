Де ситуація зі світлом найскладніша після нових атак

Загалом зафіксовано 224 інциденти, про що повідомив перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов.

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Внаслідок атак знеструмлено частину споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Важливо! Найважча ситуація наразі зберігається на Одещині та Дніпропетровщині, де ворог завдав масштабних руйнувань.

Річ у тім, що російські війська завдали масштабних руйнувань енергетичним об’єктам, які забезпечують електропостачання регіонів. Але енергетики змогли заживити об’єкти критичної інфраструктури.

На Дніпропетровщині для уникнення аварій через перевантаження обладнання застосовуються мережеві обмеження. Наразі в регіонах поступово відновлюють електропостачання споживачам– зазначив Артем Некрасов.

Крім того, на Дніпропетровщині окупанти вдарили по об'єкту газової інфраструктури, внаслідок чого троє працівників отримали поранення та контузії.

Протягом 23 листопада у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень.

Водночас для промисловості запровадили обмеження потужності.

Водночас через зниження напруги у високовольтній мережі на Харківщині вимушено застосовують аварійні відключення.

Нагадаємо, що Трипільська ТЕС повністю втратила можливість виробляти електроенергію після російських атак. Терміни відновлення роботи поки що невідомі.