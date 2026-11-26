Российские войска продолжают целенаправленно уничтожать украинскую критически важную инфраструктуру. Из-за очередной волны атак энергетики вынуждены ограничивать поставки в ряде регионов.

Какие регионы пострадали больше всего в результате атак России

За прошедшие сутки российские оккупанты вновь нанесли целенаправленные удары по объектам отечественной энергетики, о чем сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

По состоянию на утро 26 ноября без электроснабжения оказалась часть потребителей сразу в семи областях:

Днепропетровской; Житомирской; Запорожской; Николаевской; Одесской; Харьковской; Черниговской.

Энергетики уже приступили к ремонтным и восстановительным работам там, где это позволяет обстановка с безопасностью. Однако постоянные воздушные тревоги и угроза повторных обстрелов существенно затрудняют работу бригад, поэтому для восстановления света в домах украинцев потребуется больше времени.

Из-за дефицита в системе в течение всего дня 26 ноября в большинстве регионов Украины действуют жесткие графики почасовых отключений для бытовых потребителей.

В то же время для промышленного сектора введены специальные графики ограничения мощности, чтобы не допустить масштабных аварий и перегрузки уцелевшего оборудования.

Благодарим наших энергетиков, которые, несмотря на все трудности, продолжают работать, зная, что в каждом украинском доме ждут возвращения света,

– Некрасов.

Напомним, что враг не прекращает попыток погрузить Украину в полную тьму и холод. Только за прошедшую неделю Россия более 100 раз атаковала энергетический и нефтегазовый сектор, вызвав 224 аварийных инцидента.

Кроме того, 25 ноября из-за вражеских обстрелов произошел очередной блэкаут на временно оккупированной Запорожской АЭС. Станция полностью лишилась внешнего питания и была вынуждена перейти на работу от дизель-генераторов.