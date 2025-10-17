В России представили специальную систему для экстренного электроснабжения. Однако мощность такого оборудования вряд ли не впечатлила –накопитель способен запитать один жилой дом или заряжать электроавто.

Как России помогут системы накопления энергии?

Компания "Роснано" представила первую в России мобильную многофункциональную систему накопления энергии мощностью 100 киловатт, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское Агентство нефтегазовой информации.

По словам директора "Роснано", установка способна резервно питать небольшой поселок, жилой подъезд, временный объект или работать как зарядная станция для электромобилей.

Заявлено о полной зарядке за 4 часа и работе при температуре от -30°C до +30°C. Таким образом Россия готовится к отключениям света и блэкаутов, которые Украина может устроить в приграничных областях.

Планируют, что установку будут использовать для быстрого реагирования в энергодефицитных регионах. Сейчас обсуждаются сценарии внедрения таких решений совместно с "Россети".

Возможно ли устроить блэкаут в России?

Нардеп и полковник СБУ Роман Костенко в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что Украине устроить блэкаут России сложнее.

Это вопрос наличия оружия и того, что там устойчивость энергосистемы больше, чем в Украине, и территория, наличие ПВО. Россиянам пробиться в Киев гораздо легче, чем нам в Москву, которая сильно защищена,

– озвучил Костенко.

Поэтому, со слов нардепа, если и можно устроить в России блэкаут, то в приграничных городах типа Белгорода, или в провинциальных. А вот страна-агрессор имеет возможность бить по крупным украинским городам (Днепр, Харьков, Киев), оставляя людей без света.

