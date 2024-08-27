Жесткие ограничения электроэнергии: как долго они будут продолжаться в Украине

Жесткие ограничения на потребление электроэнергии могут продолжаться до тех пор, пока не завершатся работы по восстановлению разрушенных распределительных систем. Это может занять определенное время.

Как долго в Украине будут жесткие отключения света

Президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков сообщил, что жесткие ограничения в энергетическом секторе продлятся примерно одну – две недели. Он также отметил, что вчера произошла одна из крупнейших атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

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Иван Плачков президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Ограничения будут действовать не только сегодня. Я думаю неделю – две, если не будет таких массированных атак.

Плачков отмечает, что масштабная ракетная атака имела целью вызвать полный блэкаут в энергосистеме Украины. Однако, благодаря быстрой и профессиональной реакции энергетиков, этого удалось избежать.

Напомним! 26 августа Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины, атаковав 15 областей. Из-за этих обстрелов в стране были введены экстренные отключения электроэнергии.