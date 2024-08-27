Як довго в Україні будуть жорсткі відключення світла

Президент Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков повідомив, що жорсткі обмеження в енергетичному секторі триватимуть приблизно один-два тижні. Він також зазначив, що вчора сталася одна з найбільших атак на енергетичну інфраструктуру України.

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Іван Плачков президент Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Обмеження будуть діяти не тільки сьогодні. Я думаю тиждень-два, якщо не буде таких масованих атак.

Плачков зазначає, що масштабна ракетна атака мала на меті викликати повний блекаут в енергосистемі України. Проте, завдяки швидкій та професійній реакції енергетиків, цього вдалося уникнути.

Нагадаємо! 26 серпня Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, атакувавши 15 областей. Через ці обстріли в країні були введені екстрені відключення електроенергії.